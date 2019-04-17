«Роснефть» потратила 240 млрд рублей на «зеленые» инвестиции

Нефтяная компания «Роснефть» за последние пять лет инвестировала в экологию более 240 млрд рублей. Стратегия «Роснефти» до 2022 года нацелена на повышение показателей экологичности бизнеса, сообщил журналистам директор департамента интегрированной системы управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Роснефти» Валерий Маркеев.

Согласно стратегии «Роснефти» до 2022 года, компания намерении занять лидирующие позиции по показателям экологичности бизнеса и войти в первый квартиль международных компаний по удельным выбросам парниковых газов. Среднесрочные ориентиры развития компании, по словам Валерия Макеева, направлены на наращивание добычи природного газа, использование которого, по сравнению с другими видами топлив, позволяет значительно снизить парниковые выбросы, модернизацию НПЗ, наращивание выпуска востребованной продукции, сырья для нефтехимии, снижение выбросов на производственных объектах, создание и выпуск новых более экологичных видов топлива.

«Приведу вам самый простой пример. В 2018 году компания запустила новый высокоэкологичный бизнес, который предполагает создание сети газозаправочных станций. Как вы знаете, «Роснефть» договорилась с китайской Beijing Gas о развитии такой сети на территории России – планируется построить около 170 станций. В прошедшем году было уже построено 10 модулей компримированного природного газа на действующих АЗС, которые позволяют снизить выбросы вредных веществ», – пояснил Маркеев, говоря об успешных примерах реализации стратегии компании в сфере экологии. Он также отметил, что нефтеперерабатывающие предприятия «Роснефти» в 2018 году сократили удельные выбросы парниковых газов на 11% по сравнению с 2017 годом. По его словам, значительный эффект получен по итогам реализации таких проектов, как переход на использование природного газа в качестве топлива на Уфимском НПЗ, установка теплообменников усовершенствованной конструкции на Ачинском и Рязанском НПЗ и проект по применению теплозащитного покрытия печей на Сызранском и Уфимском НПЗ.

Кроме того, «Роснефть» реализует программу, предусматривающую, в том числе снижение показателя сжигания попутного нефтяного газа до уровня менее 5%. «Компания стремится достичь этого уровня к концу 2021 года. Эта задача решается за счет комплексного подхода к обустройству месторождений: создания инфраструктуры для сбора, использования и поставок газа потребителям или обратной закачки газа в пласт. Кроме того, «Роснефть» применяет к обустройству новых добычных активов комплексный подход, включающий мероприятия по рациональному использованию ПНГ уже на стадии составления проектных технологических документов на разработку месторождений», – добавил он.

По его словам, «Роснефть» ведет переговоры с Минприроды России по участию в национальном проекте «Экология».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.04.19

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