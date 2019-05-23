Несмотря на большое обилие сайтов, где можно найти список официальных букмекерских контор с хорошей статистикой и репутацией, начинающие беттеры все еще теряются в процессе выбора подходящей площадки для ставок. Вопрос о том, какой букмекерской конторой лучше пользоваться в России изо дня в день становится все более актуальным, ведь сайтов становится больше, а огромная часть из них переходят в легальную сферу.

Так кого же выбрать для ставок на спорт? Конечно, разрешенные площадки, которые сотрудничают с ЦУПИСом будут в приоритете. Этот параметр является обязательным и обезопасит вас от проблем с мошенническими сайтами. Ну, а выбор лучшего среди легальных букмекеров – это процесс более сложный. В нем нужно опираться на характеристики, которые помогут нормально зарабатывать на ставках. Об этих параметрах мы и расскажем ниже по тексту.

Хорошие отзывы о платежеспособности и надежности в интернете

Насколько хорошее мнение о букмекере сложилось в интернете? Что говорят о том, как он выплачивает выигранные деньги? Не задерживает ли он операции? Все это достаточно просто найти в интернете за какие-то полчаса. И именно эти полчаса могут сэкономить вам уйму времени и сил из-за возможных разбирательств и конфликтов в будущем.

На текущий момент в интернете много сайтов, на которых можно найти комплексные обзоры (к примеру, этот текст о легальной БК Леон), площадки с отзывами, видеоверсии проверок букмекеров и тысячи других материалов, которые легко убедят вас в позитивных или негативных свойствах конкретных сайтов для ставок.

Важно: делайте выводы исключительно после ознакомления с несколькими материалами, которые дадут полную картину, без искажений.

Основные механизмы пополнения и вывода выигранных средств

Одним из важных преимуществ, наличие которого позволит сделать выбор в пользу того или иного букмекера, является разнообразных список инструментов для ввода и вывода средств.

Так как среди российских беттеров одинаково популярны как банковские карты, так и электронные кошельки, два этих инструмента для пополнения обязательно должны быть на выбранном вами сайте. Некоторые площадки также добавляют мобильные переводы и криптовалютное пополнение. Но, с другой стороны, это является приятным бонусом, который большинству не нужен.

Адекватные правила

Ознакомление с правилами площадки – один из ключевых, но часто игнорируемых процессов. Если вы задумываетесь о карьере профессионального прогнозиста всерьез и надолго, изучайте правила на каждой площадке, где создаете новый аккаунт для беттинга.

Если у конторы есть слишком много разных ограничений, которые работают не в пользу клиента, стоит задуматься о целесообразности ее использования. Лучшим выбором будут площадки, где основной массив правил касается лишь механизмов совершения ставок и никак не повышает шансы на будущие ограничения со стороны администрации.

Взимаемый налог, как гарантия защиты интересов беттера

Еще одним неоспоримым преимуществом одних букмекеров над другими является наличие налоговой ставки. Конечно, это не совсем приятно в краткосрочной перспективе. Не хотелось бы отдавать целых 13% государству. Но, с другой стороны, беттер за это получает полную защиту со стороны государства и гарантии выплат со стороны БК.

Такая вот страховка от случаев, которые были распространены в эпоху отсутствия легальных букмекеров.

Коэффициенты

Еще один показатель, который может оказаться важным для разных типов беттеров. Одни площадки предлагают средние цифры на все. Другие предлагают хорошие коэффициенты исключительно на футбол или хоккей. Третьи набирают популярность и стараются давать хорошие по всем событиям. А есть те, кто по всем параметрам коэффициентов крайне непривлекателен.

Изучайте отзывы и обзоры на букмекеров в интернете, чтобы сравнить показатели на разных площадках, и выбирайте ту, которая подойдет по ваши интересы в мире ставок на спорт.

Лимиты на выигрыш

Обязательно проверьте, на установил ли интересующий вас букмекер максимальные лимиты на выигрыш. Возможно, пока вы будете находиться в числе средних беттеров, столкновения с ограничениями не произойдет. Но если в будущем придется перейти к серьезным ставкам, можно будет неожиданно получить проблемы, которые вместе с промедлениями приведут к финансовым потерям.

Выбирайте площадки без этих лимитов. Либо те букмекерские компании, до лимитов которых вам еще долго придется расти.

Минимальная сумма для депозита

Не выбирайте букмекеров с большими пороговыми суммами для пополнения. Во-первых, это помешает протестировать площадку в реальных условиях и на собственном опыте (к примеру, внеся какие-то 100 рублей). Во-вторых, большие суммы для минимальных депозитов могут оказаться не самыми подъемными, а еще, будут начнут способствовать более серьезным уходам в минус на начальном этапе освоения мира ставок.

«Прожорливые» букмекеры – это не ваш выбор.

Линия

Худшее качество любого букмекера – это даже не низкие коэффициенты на спортивные события, а отсутствие самих вариантов для ставок. Изучайте линию видов спорта каждой интересной вам площадки. Выбирайте только те, где есть хотя бы 25 видов спорта, а также ставки на киберспорт, политику и культуру.

В разнообразии находится залог будущих побед при помощи грамотно составленных экспресс-ставок.

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