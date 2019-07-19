Натуральная ткань постельного белья: перкаль, сатин или лен?

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Вы, наверняка, удивитесь. Уже на этапе выбора ткани вам предложат не два, три и даже не десять вариантов. Тканей гораздо больше, и каждая следующая чем-то отличается от предыдущей.

Хлопковое разнообразие

Несмотря на популяризацию нетканых и синтетических материалов, в сегменте постельного белья основное внимание все еще уделяется натуральному сырью.

Наиболее практичный и одновременно доступный вариант – это хлопок. Он хорошо впитывает излишнюю влагу, способствует теплообмену, пропускает воздух, он приятен на ощупь и выдерживает многократные стирки.

Но и хлопок бывает разным. Например, бязь – недорогой, но и не очень прочный вариант. Ранфорс – это та же бязь, но с более плотным плетением, а значит, более износостойкий хлопковый материал.

«Постельный» перкаль, еще один отличный материал для простыней, тоже может быть хлопковым. Его особенность – некрученые нити и очень высокая плотность плетения. В итоге получается постельное белье с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. Но и стоит перкаль выше среднего.

Лидером среди хлопковых вариантов белья остается сатин – это слегка глянцевый материал из двух нитей разной толщины и плетения. Отличается прочностью и приятной фактурой. Выбирая сатин, обратите внимание на плотность плетения.

Шелк и лен

Шелк всем хорош, но качественный шелковый материал без добавок стоит довольно дорого и требует деликатного к себе отношения. Шелковое постельное белье не мнется, отлично регулирует температуру, очень приятное на ощупь. В конце концов, это элитно.

Лен – это доступная альтернатива хлопку, хотя в последние годы льняное белье стало отдавать свои позиции сатину. Лен прочнее хлопка и шелка, белье из льна может прослужить буквально десятилетия, если за ним правильно ухаживать.

Однако плохо выделанный лен может быть не таким мягким на ощупь, а еще белье из него сложно гладить. Зато многим нравится фактура льна и его натуральный цвет.

Вискоза и тенсель

В основе вискозы и тенселя лежит натуральное сырье – древесное волокно и волокно эвкалиптового дерева соответственно. Преимущества этих материалов – «шелковый» внешний вид, легкость, мягкая фактура.

Однако в виду того, что эти материалы не такие износоустойчивые, как лен или даже хлопок, обычно их комбинируют с другими натуральными материалами.

Новости компаний. Другие новости 23.05.19

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