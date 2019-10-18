На два дня #EdCrunch объединил более 4000 участников – руководителей образовательных организаций, делегации из регионов России и стран СНГ, преподавателей, методистов, педагогов и студентов. Около 300 спикеров – ведущих российских и зарубежных экспертов, основателей и руководителей компаний-лидеров в области образовательных технологических решений, представителей федеральных и региональных министерств и ведомств – обсудили нюансы развития национальной и глобальной систем образования, поделились практическими кейсами внедрения новых образовательных технологий, результатами исследований и апробации перспективных решений.

«Весь мир и наша страна входят в эпоху, где будут новые правила, стандарты и подходы. Мы собрались, чтобы определить эти правила и стандарты. Призываю вас к смелости и ответственности за те гипотезы, которые вы будете выдвигать во время #EdCrunch», – сказал, открывая конференцию, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова приветствовала участников #EdCrunch и отметила, что содержательная программа конференции охватывает все уровни образования: от дошкольного до корпоративного. Значительная часть мероприятий #EdCrunch посвящена обсуждению вопросов подготовки кадров для экономики знаний, влиянию новых образовательных технологий на развитие человеческого потенциала и поиску новых решений, направленных на трансформацию системы образования.

Одной из ключевых тем конференции #EdCrunch-2019 стала поддержка российских EdTech-решений, в том числе, при выходе на международные рынки. Ярким свидетельством активного развития этого сектора в нашей стране является тот факт, что в 2019 году #EdCrunch стал партнером крупнейшего в мире конкурса образовательных стартапов Global EdTech Startup Awards (GESA). В первый день конференции состоялась торжественная церемония награждения победителей GESA Russia, а также конкурсов образовательных решений, онлайн-курсов и EdTech-стартапов – EdCrunch Award OOC, EdCrunch Award Product, EdCrunch Award OEC.

Специальные треки #EdCrunch были посвящены цифровой трансформации образовательных организаций, учебной аналитике, роли больших данных при построении образовательных треков, инвестиционной привлекательности EdTech-стартапов.

Ведущие университеты и бизнес-компании представили результаты исследований и разработок в области новых образовательных технологий на интерактивной выставке #EdCrunсh Expo. Центральное место экспозиции занимал стенд государственного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ», где были организованы тематические конкурсы и тестирование на знание терминологии онлайн-образования, проводились интервью со спикерами и экспертами конференции, а также был презентован сам приоритетный проект «СЦОС в РФ».

Важным событием в рамках #EdCrunch-2019 стала пресс-конференция «Цифровой университет: кадры для технологического прорыва», в которой приняли участие замминистра образования Марина Боровская, специальный представитель Президента РФ Дмитрий Песков, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, руководители HR-подразделений госкорпораций и ведущих ИТ-компаний, а также приглашенные эксперты. Речь на мероприятии шла о готовности вузов страны к цифровой трансформации, о том, как выстроить взаимодействие университетов и бизнеса в условиях технологической революции, когда рынок труда претерпевает значительные и быстрые изменения.

«Нам очень важно понять, насколько «цифра» изменит всю технологию образования, насколько она повлияет на тот трансфер знаний, который мы обеспечиваем в системе образования на всех уровнях. Насколько преподаватель сможет использовать массив существующих информационных систем для передачи знаний, компетенций, навыков и квалификаций, причем, с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, – отметила заместитель министра науки и высшего образования России Марина Боровская. – Мы понимаем, что запрос на образование стал персонифицированным, и это требует от нас совершенно иных подходов и решений».

Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова рассказала, какие задачи ставят перед собой ведущие университеты страны в процессе цифровой трансформации. Прежде всего их усилия направлены на создание условий для раскрытия потенциала каждого обучающегося. По словам Алевтины Черниковой, модель цифровой трансформации, реализуемая в НИТУ «МИСиС» с 2012 года, основана на принципе Student first – «студент прежде всего» и предполагает создание условий для реализации обучающимися индивидуальных образовательных траекторий. Это сложный процесс, но именно такой подход поможет найти эффективный ответ на запросы быстро меняющегося мира.

Как отметила Алевтина Черникова, цифровая трансформация призвана способствовать персонализации образования, повышению его качества и доступности, формированию системы непрерывного образования, чтобы каждый человек в любом возрасте мог получить необходимые знания и навыки.

Представители бизнеса подчеркнули важность взаимодействия вузов и бизнеса для решения проблемы кадрового дисбаланса и создания условий для личностного роста человека.

«Мне очень понравился лозунг, под которым проходит #EdCrunch, – «От человеческого капитала к человеческому потенциалу». Конечно же современный университет должен участвовать в раскрытии личности. К сожалению, это происходит пока не везде», – высказала мнение директор по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева. – «Безусловно, для нас большое значение имеет сотрудничество с опорными университетами и развитие экспорта российского образования. Ведь первое, с чем нам приходиться сталкиваться при реализации проектов, включая международные, – это решение кадрового вопроса».

Отмечая важность обмена опытом в области внедрения новых образовательных подходов и технологий, участники пресс-конференции высоко оценили роль #EdCrunch, ставшего за шесть лет проведения узнаваемым брендом в академическом и бизнес сообществе. Сегодня глобальная конференция является пространством, объединяющим людей, занятых развитием и продвижением новых образовательных технологий – от руководителей ведомств-регуляторов, топ-менеджеров крупнейших корпораций и ректоров ведущих вузов до ученых-исследователей, разработчиков EdTech-решений, преподавателей и организаторов учебного процесса.

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