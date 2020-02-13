Лыжный отдых в Куршевеле

Что делает знаменитый французский горнолыжный курорт Куршевель таким популярным среди состоятельных туристов? Сегодня вы узнаете главные секреты магнетизма этого места и непременно тоже захотите побывать там.

Куршевель, как одно из самых престижных и популярных курортных мест в мире, в первую очередь интересно для туристов живописной природой французских Альп и мягким горным климатом. Панорамный вид на величественные Альпы и заснеженные леса открывается практически с любой точки Куршевеля. В зимний сезон, начинающийся с середины декабря и продолжающийся до конца апреля, выпадает большое количество осадков в виде снега, а температура держится на комфортных цифрах – до -10° по Цельсию без резких перепадов. Так что благодаря особенностям естественного ландшафта и благоприятным климатическим условиям здесь активно начал развиваться экстремальный горнолыжный спорт, привлекающий аматоров и профессионалов.

Горнолыжный отдых

Перед своими посетителями Куршевель открывает огромное разнообразие горных трасс. Каждый спуск имеет цветную маркировку, соответствующую степени сложности трассы: зеленый, красный, черный, синий. Это позволяет горнолыжнику выбрать маршрут спуска, исходя из степени владения спортивными навыками. Именно поэтому данные курорт интересен как профессиональным спортсменам, так и новичкам, только осваивающим лыжный спорт.

Для отдыхающих предусмотрено около 25 организаций, предоставляющих услуги проката всего необходимого спортивного инвентаря, который не ограничивается лыжными принадлежностями. Любители активного отдыха могут арендовать снегоступы, сноуборды, сани, а также специальную одежду, обувь и защитные шлемы. Кроме аренды на локации можно найти ряд магазинов, где продается весь необходимый инвентарь.

Инфраструктура туристического Куршевеля

Отдельного внимания достойна инфраструктура курортного Куршевеля. Естественно, что кроме развлечений, связанных с горнолыжным отдыхом, эта локация может похвастаться различными видами досуга и после лыж, то есть апре-ски. Гости имеют возможность посетить элитные рестораны, удостоенные звездами Мишлен, шикарные винные бары, ночные клубы, кабаре и другие заведения. Также ежегодно в данных заведениях проходят вечеринки по случаю открытия или закрытия очередного лыжного сезона. Так что Куршевель – место дорогого и очень насыщенного отдыха на любой вкус.

Элитное курортное жилье

Помимо шикарных пятизвездочных отелей многие гости курорта отдают предпочтение шале, прототипом для которых стали так называемые «приюты пастухов». Но не думайте, что это какое-нибудь простенькое жилье. Сегодня мы познакомим вас с шале EDELWEISS, о котором более подробно писали журналисты в своем авиаблоге AirCharter.

Данное шале, разместившееся недалеко от Куршевель 1850 на горнолыжном спуске Белькот, включает семь этажей, дизайнерский интерьер которых выполнен в стиле бутик-отеля. Шале рассчитано на 16 персон, для которых предусмотрено 8 комфортабельных спален с отдельными ванными комнатами.

Сердце шале – винтовая лестница, которую украшают знаменитые произведения искусства. На одном из этажей располагаются тренажерный зал, крытый бассейн, баня, сауна, хаммам. Гостям шале совсем не обязательно отправляться куда-либо в поисках апре-ски развлечений, ведь цокольный этаж этого жилья полностью отведен под частный ночной клуб. Также здесь есть частный кинотеатр.

Как видите, отдых в Куршевеле – это захватывающее путешествие и побывав там однажды невозможно не захотеть туда вернуться вновь.

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