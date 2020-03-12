Рубль в условиях паники и рыночной нестабильности

Последние два дня можно назвать паническим апокалипсисом для мировых рынков. Шоковое поведение участников торгов – реакция на провалившиеся переговоры стран-участниц нефтяного картеля.

Как итог – курс доллара «выше 70 рублей», стремительное падение цен на черное золото и попытки фондовых рынков немного восстановиться.

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Рынок нефти находит в себе силы для восстановления

Комплекс негативных факторов – рост добычи и уменьшение спроса привели к панике в секторе углеводородов. Стоимость «бочки» днями ранее черного золота упала до минимальной отметки с начала 90-х. Сейчас Brent находит в себе силы для умеренного восстановления, торгуясь в диапазоне 37-38 долларов за баррель.

Основной причиной критического падения цен стали переговоры стран ОПЕК+ и России в Вене. Российская сторона предлагала продлить действующие ограничения на добычу на второй квартал 2020 года. Партнеры среди других экспортеров нефти предлагали снизить добычу еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Найти компромисс не получилось.

Таким образом, с первого апреля любые договоренности, принятые ранее по поводу ограничительных мер, будут аннулированы. Саудовская Аравия и Россия могут нарастить добычу.

После провала переговоров российский Министр энергетики отметил, что страна открыта к диалогу, новое соглашение на взаимовыгодных условиях возможно, а стоимость нефти при благоприятном сценарии может восстановиться в течение нескольких месяцев.

Кто под ударом

Вследствие снижения цен на «черное золото» под давлением оказались не только рубль, но и сектор сланцевой добычи. Эксперты полагают, что в подобных условиях около 50% сланцевых компаний, в том числе в США, могут обанкротиться уже в обозримом будущем.

Рубль отреагировал на рыночную панику и падение стоимости нефти ослаблением до отметки 71-72. Минфин и ЦБ уже приняли меры для стабилизации ситуации – вместо закупки иностранной валюты ведомство начало ее продажу.

Что касается регулятора резервной валюты (ФРС), то некоторые аналитики предполагают очередного снижения ставки и усиленного потока ликвидности для поддержания рынков. Произойти это может уже на мартовском заседании или внепланово, как это было несколько дней назад.

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