Мобильность как важный фактор трейдинга

Заключение спекулятивных сделок на бирже или инвестиции в активы – это всегда риск. Однако уровнем риска можно управлять, анализируя доступные предложения, вкладывая лишь часть доступного для потенциальных потерь капитала, используя различные инструменты для оперативной ориентации на рынке.

Мобильные приложения – один из таких инструментов. Они, как правило, доступны для различных устройств на iOS или Android, а их базовый функционал бесплатен, так как монетизируются подобные программы за счет рекламы, скрытой или открытой.

Всегда на связи

Основное преимущество мобильных устройств для трейдинга – это возможность быстро вносить корректировки в сделки, открывать или закрывать их. Достаточно иметь установленное программное обеспечение для торговли и высокоскоростной интернет.

Специализированное приложение, в свою очередь, будет транслировать важную информацию и данные, необходимые для прогнозирования или контроля над ситуацией.

Заключение краткосрочных или среднесрочных сделок, спекулятивная активность, да и любые инвестиции в целом требуют постоянного нахождения на связи, контроля над положением рынка. Поэтому биржевую активность и торговлю на Форекс считают довольно рискованной, нервной и трудной работой.

Котировки и прочие данные

Функционал приложения можно условно разделить на четыре категории. Первая – это публикация текстовых материалов, новостей, аналитики, прогнозов и обзоров. Вторая – предоставления данных для технического анализа, графики поведения валютных пар, сырья, фьючерсов на выбранном отрезке времени и с учетом индивидуальных настроек.

Третья категория – это трансляция котировок, курсов, цен. Стоит, однако, отметить, что степень актуальности и достоверности этой информации может отличаться от реальной, идти с запозданием или корректироваться недобросовестным разработчиком приложения намеренно.

Четвертая категория – это полезные инструменты, к которым относят биржевые часы, калькуляторы и конверторы, календари – все то, что делает управление своими активами более комфортным и удобным, особенно в мобильном формате.

Особое внимание следует уделить оповещения с возможностью пользовательской настройки – приложение вышлет вам оповещение, если достигнуты определенные показатели или границу, уберегая вас от потерь или позволяя закрыть сделку в выгодный момент времени.

В заключение отметим, что базовый и расширенный функционал приложений может отличаться от описанного выше и зависит от разработчика.

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