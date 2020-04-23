Матрасы «зима-лето». Комфортный сон в любое время года

Сегодня особой популярностью у жителей России пользуются двусторонние матрасы, обеспечивающие оптимальный микроклимат спального места при различных комнатных температурах. Понятно, что в летнюю жару большинство из нас предпочитает отдыхать в прохладной кровати. А зимой мы любим подолгу нежиться в теплой уютной постели. Производители матрасов давно взяли на вооружение это естественное предпочтение, и сегодня двусторонние матрасы «зима-лето» стали признанными лидерами в рейтинге продаж.

«Летняя» поверхность имеет жесткость выше средней. Между ровным матрасом и естественными изгибами тела свободно проходит воздух. Постель хорошо вентилируется и естественным образом охлаждается. Самый популярный верхний настилочный слой для «летней» стороны – это кокосовая койра. Кстати, спать на ней очень полезно – жесткий материал поддерживает позвоночник в правильном положении, это служит профилактикой сколиоза. Природа дала коре кокоса мощные антибактериальные свойства. Кокос растет в теплом влажном климате, его атакует множество микроорганизмов, однако молочко внутри кокоса остается почти стерильным. Матрас с кокосовой койрой тоже остается чистым, патогенная микрофлора внутри него не развивается.

«Зимняя» сторона матраса подстраивается под контуры тела и согревает его в каждой точке. Здесь может быть использована, например, пена с памятью мемори-форм. Она принимает заданную форму и сохраняет ее всю ночь, при этом не оказывает обратного давления, препятствует появлению отеков и морщин. Этот материал очень любят женщины, которые следят за своей внешностью.

Двусторонний матрас очень удобен, фактически вы получаете два матраса по цене одного. Для того, чтобы «перенастроить» матрас на новый сезон, достаточно перевернуть изделие. Многие производители обозначают «зимнюю» поверхность снежинкой, а «летнюю» – солнышком.

Если у вас уже есть односторонний матрас и вы хотите придать ему «зимние» и «летние» свойства, достаточно купить наматрасники из кокоса и мемори-форм и надевать один из них поверх основного матраса или дивана.

В двусторонних матрасах используются не только кокосовая койра и мемори-форм, но и множество других интересных материалов. Позвоните нам, мы расскажем о двусторонних матрасах все! Или сделайте выбор самостоятельно на сайте https://mnogosna.ru/tipy-matrasov/dvustoronnie-matrasy/

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