Ждать или не ждать, пока дешевый замок в двери даст слабину?

В жизни случаются разные форс-мажоры – от каких-то мы не можем застраховаться никак в силу тех или иных обстоятельств. Однако есть бытовые неприятности, которые реально исключить из своей жизни, проявив предусмотрительность и практичность. Например, проверив, какой замок установлен в вашу входную дверь.

Какие замки попадают под подозрение

Во-первых, те, которые любят ставить застройщики в новостройках. Это дешевые китайские замки в не менее дешевых дверях, которые в состоянии сломаться уже на следующий день. И быстро в этом случае вам поможет только служба по открытию замков в квартире.

Замки от застройщиков рекомендуют менять еще и потому, что у строителей и бригадиров, как правило, остаются мастер-ключи от вашей двери, и они смогут наведаться к вам за имуществом или стройматериалами в любое время. В виду слабых защитных свойств замка и из-за отсутствия знакомых друг с другом соседей такие квартиры еще привлекают взломщиков.

Во-вторых, любые другие дешевые замки, особенно если они уже подают тревожные сигналы – открываются не сразу, прокручиваются, издают странные звуки, заедают. Не факт, что такой замок откроется-закроется в тот момент, когда вы будете спешить на самолет или важную встречу.

В-третьих, замки, которые не обслуживаются или редко обслуживаются, особенно в уличных дверях. Влага, которая превращается в лед, грязь и пыль, а то и слишком сильная рука, которая пытается открыть замерзший замок – все это повышает шансы на поломку. К тому же, не стоит списывать со счетов банальный физический износ подвижных частей или брак на заводе.

Что же делать, и кто может сменить

Первый вариант – самому изучить свою дверь, установленный замок, модель и тип запорного устройства. Затем пойти в магазин, приобрести модель, подходящую вашей двери и выполнить демонтажные/монтажные работы. Этот вариант подходит, если у вас есть время, инструмент, навыки. Есть риск купить ненадежный замок, поменяв в итоге шило на мыло, либо купив замок, который не установить в дверь без дополнительных работ, сварочных или слесарных.

Второй вариант – обращение в службу, у которой есть такая услуга, как замена замков в металлической двери с выездом мастера. В этом случае достаточно выслать фото замка или описать его по телефону, а потом дождаться, пока мастер приедет с подходящими замками на выбор и произведет установку. Плюс этого варианта – возможность проконсультироваться и отсутствие необходимости что-то покупать, делать, выбирать самому. Если нужно провести дополнительные работы по подготовке посадочного места или усилению защиты от взлома, хороший мастер сделает и это.

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