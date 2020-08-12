«Неделя сметчика на Урале» методики работы в условиях современной реформы ценообразования в строительстве

Учитывая стремительное развитие российского строительного рынка, стоит отметить тот факт, что строительство связано со всеми отраслями и сферами деятельности человека, представляя собой высокодоходную сферу материального производства, требующую достаточно большого объема инвестиций и оказывающую влияние на развитие смежных отраслей.

По мере того как вводят в действие те или иные изменения Градостроительного кодекса, разрабатывают новые методики и требования к организации процессов управления инвестиционно-строительными проектами – важно, в кратчайшие сроки, адаптироваться ко всем нововведениям и суметь результативно использовать полученные знания.

Неделя сметчика на Урале

Проблематика современной системы стоимостного инжиниринга заключается в правильном подходе к реализации инвестиционно-строительных проектов с точки зрения эффективного взаимодействия между всеми участниками проекта, а также в правильном определении сметной стоимости цены контракта.

Не редко, организациям приходится прибегать к помощи квалифицированных специалистов для развития и применения в практической деятельности методов и средств управления стоимостью проекта с учетом правовых, нормативных и методических документов.

На сегодняшний день, главным вопросом, волнующим представителей сметного сообщества, остается реформа система строительного ценообразования, завершение которой планируется в 2022 году.

В рамках, предстоящих и вступивших в силу изменений современной системы ценообразования, осенью этого года с 19 по 23 октября, в Екатеринбурге пройдет масштабного мероприятие для специалистов строительной отрасли – Всероссийская «Неделя сметчиков на Урале».

Участие в проекте примут представители региональных центров ценообразования в строительстве, государственных и негосударственных экспертиз, представители профильных институтов и крупнейших компаний страны.

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