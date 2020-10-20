Безопасная экосистема дистанционного обучения приглашает к сотрудничеству преподавателей и учащихся

В Москве в очередной раз объявили, что школьники переходят на дистанционное обучение. Главным образом, это объясняется бушующей коронавирусной инфекцией, но сам тренд перехода на технологии удаленного доступа – очевиден уже давно. Рынок онлайн-образования в России растет на 20-25% в год. И различные угрозы для здоровья, связанные с контактом с людьми, только усилят этот рост.

Вместе с тем, учащаются и случаи интернет-мошенничеств. Это закономерный процесс, связанный с развитием отрасли. Поэтому ключевым становится вопрос безопасности платежей пользователей и гарантий получения оплаченных образовательных услуг. В данном случае наилучший вариантом является схема, при которой сам университет выступает таким гарантом. В частности, подобный принцип реализует University Wise Win (wise.win) – площадка с видеокурсами, статьями, учебными материалами и надёжными тестами: все, что нужно для новых знаний и карьерного роста.

Экспертам разместить свой курс можно абсолютно бесплатно. Редактировать его можно из собственной системы администрирования: выставлять стоимость курса, создавать акции, редактировать видео и описание. Курсы оплачиваются в криптовалюте, что также является одним из способов повышения безопасности использования. Клиенты пользуются площадкой также абсолютно бесплатно. Возможность приобретать курсы с постоянной скидкой до 100% даст ежемесячная подписка.

Внутри University Wise Win (wise.win) работает система лояльности – за прохождение курсов пользователю начисляются звёзды, с их помощью можно продлевать подписку со скидкой или получать бесплатно. Таким образом, чем больше пользователь учится, тем больше скидок получает и меньше платит.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 01.09.20

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