В компании «Термик» напомнили о важности комплексного подхода при монтаже отопления

Специалисты компании «Термик», которая занимается продажей и монтажом отопительного оборудования в Нижнем Новгороде, еще раз напомнили потенциальным клиентам о важности комплексного подхода в процессе установки котлов, радиаторов, теплых полов.

Речь идет не только и не столько о выборе правильного оборудования, хотя и это важно, но о предварительных проектных расчетах, монтажных и пусконаладочных работах, сервисном обслуживании. Иными словами, о комплексном подходе и услугах «под ключ», когда реализацией задачи на всех этапах занимается один исполнитель.

Заказать отопительное оборудование с доставкой, а также оставить заявку на проектирование системы отопления для жилого или нежилого помещения вы можете на сайте компании Термик.

Замеры, расчеты, проект

В компании акцентировали внимание, что краеугольным камнем любой отопительной системы является профессиональный проект. Он составляется специалистом на основании многочисленных параметров и замеров, учитывая площадь помещения, уровень теплоизоляции и теплопотерь, требования к температурному режиму, расстановку и тип радиаторов.

Помощь в выборе оборудования

Выбор оптимального котла, управляющей автоматики, систем безопасности тоже входит в «комплекс». На основании проектных данных, предпочтений клиента и бюджета мастера предлагают наиболее подходящее оборудование.

«Слепой» или необъективный выбор в этом случае может привести к тому, что отопительные приборы либо будут потреблять неоправданно много топлива, либо работать на износ, не в состоянии обогреть помещение.

Доставка и монтаж

Как уже говорилось выше, преимущество комплексного подхода заключается в том, что решением всех задач занимаются специалисты одной компании. Они составляют проект, они поставляют оборудование, они монтируют котел, системы для удаления продуктов горения и прочие элементы.

В компании напомнили, что установкой отопительного оборудования должны заниматься только сертифицированные специалисты. Самостоятельный монтаж или монтаж не профессионалами может привести к печальным последствиям и поставить жизнь под угрозу.

Пуск, наладка, сервисное обслуживание

В услуги «под ключ», как правило, входит и первый запуск котла, наладка и настройка. Особенно это важно, если отопительная система оснащена автоматикой для регуляции температуры и экономичного расхода топлива, бойлерами косвенного или прямого нагрева, насосами, повышающими давление, системами теплых полов.

Наконец, «комплекс» выгоден и тем, что компании, которые устанавливают отопительные системы под ключ, в дальнейшем производят сервисное обслуживание с учетом специфики оборудования в установленный нормами срок.

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