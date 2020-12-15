Спрос на услуги онлайн репетиторов вырос сильнее, чем прогнозировалось

Онлайн репетиторство – относительно молодой подход в преподавании. У него есть свои преимущества в сравнении с «традиционным» обучением. Например, возможность выбирать наставника из сотен, а то и тысяч анкет, а также удобство проведения уроков, которые не требуют поездки куда бы то ни было, да и контакта с внешним миром вообще. Что особенно актуально сегодня.

В течение последних пяти лет эти плюсы обеспечивали онлайн репетиторству стабильный прирост аудитории новых клиентов в размере 15% ежегодно. Вплоть до 2020 года. Несмотря на то, что календарный год еще не закончился, уже можно сказать, что в последние месяцы спрос на дистанционных учителей вырос стремительно.

Среднестатистический онлайн репетитор по русскому языку стал более востребованным на 40%, учитель по английскому – на 50%, а репетитор по математике – на 70%.

Переход на «дистанционку»

Вынужденный переход школьного образования на удаленный формат общения и коллективные видеоконференции – это шаг в сторону прогресса. С другой стороны, из-за того что учиться «на удаленке» стали в экстренной спешке, ожидаемо упало качество передачи знаний.

Для компенсации этих провалов и проработки особенно сложных тем родители многих учеников обратились за помощью к репетиторам. Учитывая обстановку в стране и мире, выбор был сделан в пользу онлайн услуг.

Попробовали – понравилось

Косвенно дистанционное обучение повысило спрос на онлайн обучение вообще и на онлайн репетиторство в частности. Тем ученикам и родителям, которые сомневались в качестве удаленных уроков, пришлось переходить на новый формат. И многие после нескольких уроков изменили свое мнение.

Оказалось, что учиться «по видеосвязи» тоже реально, а на специализированных платформах делать это можно еще и не хуже, чем тет-а-тет, сидя лицом к лицу с репетитором за одним столом.

Повышенный интерес со стороны учителей

Справедливости ради отметим, что спасибо за популяризацию онлайн репетиторства стоит сказать не только родителям целевой аудитории, но и самим преподавателям.

Для того чтобы найти источник дополнительного заработка в условиях пандемии, многие учителя, которые ранее и не думали об онлайн преподавании, решили освоить онлайн уроки. Опять же, многим пришлось вынужденно осваивать новые технологии, и оказалось, что они не такие уж и страшные.

Для многих преподавателей онлайн услуги стали безопасной альтернативой классическому преподаванию, так как с их помощью удалось минимизировать социальные контакты, а то и работать, не выходя из дома с десятком новых учеников.

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