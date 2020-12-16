Михаил Кокорич планирует вывести свой космический стартап на биржу в США. Удачно ли?

Компания-оболочка или рискованный путь Momentus Space к публичности

Почему для многих бизнесов возможность публичной продажи акций своего предприятия – большое преимущество? В первую очередь выход на биржу означает увеличение доверия – повышается прозрачность бизнеса и усиливается контроль за всем, что происходит в компании. Но не стоит забывать также про финансовую сторону.

Поэтому некоторые предприятия с не совсем прозрачной историей, менеджментом или планами могут обратиться к этой идее как к спасательному кругу. Для них это способ получить дополнительное финансирование тогда, когда другие инструменты не работают. Тем не менее, выход на биржу может иметь разные формы, одна из которых – это компании по целевым слияниям и поглощениям (SPAC).

Эту схему часто используют, в том числе и в космической отрасли. В прошлом году стартап по путешествиям в космос Virgin Galactic использовал эту модель и его акции появились на бирже. В этом году появилась новость об очередном космическом стартапе с теми же планами. На этот раз шумиха касается калифорнийского Momentus Space.

Зачем Momentus нужна публичность

Публичная продажа акций дает несколько преимуществ, одно из которых – повышение доверия к компании, как со стороны государства, так и со стороны инвесторов. Это также доказывает, что бизнес проходит регулярные проверки, а значит, является надежным партнером. Однако на самом деле это далеко не показатель, что компании нечего скрывать.

В случае Momentus, которую создал русский эмигрант Михаил Кокорич, похоже, что они стремятся завоевать больше доверия и продемонстрировать прозрачность. Но в этой ситуации однозначно есть кое-что стоящее пристального внимания.

В частности, это то, что Михаил Кокорич имеет долгую историю предпринимательской деятельности, как у себя на родине, так и в США. Но стоит отметить, что мало какой проект с его участием в долгосрочной перспективе оказался успешными. Например, после переезда в США он участвовал в компании Astro Digital, но ему пришлось уйти из-за русского происхождения и отсутствия у него разрешения на работу с технологиями двойного назначения. С тех пор бизнесмен основал новую космическую компанию, но до сих пор не получил такого права. Как и официального статуса беженца.

Расследования и судебные дела

Кроме того, американские власти также изучают его деятельность, чтобы выяснить, были ли какие-либо случаи незаконного использования технологий или нарушения запрета на экспорт. В свете этого проблемы генерального директора с властями очень вероятно помешают компании развиваться ожидаемым образом. А это значит, под угрозой окажутся вложения инвесторов.

Тем более, что речь идет не об одном расследовании, в котором фигурирует Михаил Кокорич. Кроме расследования властями, в 2018 году на Кокорича и его соратников был подан иск о мошенничестве с использованием инвестиционных средств. Судебное разбирательство продолжается до сегодня. И хоть результата пока нет, как и официального признания руководителя Momentus виновным, осадок остается.

Что прячется за компанией-оболочкой

Компания-оболочка (SPAC), к помощи которой прибегли в Momentus, изначально создается для того, чтобы позже приобрести определенный бизнес. Эта схема пользуется большой популярностью, так как позволяет упрощенно, то есть без прохождения ряда серьезных проверок, выходить на биржу, что очень выгодно для бизнеса с сомнительным руководителем. Вместо этого «пустышка», акции которой уже торгуются на бирже, просто покупает ту компанию, которая лишь намеревается стать публичной. После завершения сделки и решения всех вопросов на бирже появляются акции нового бизнеса.

Успех публичной продажи акций Momentus Space и его будущее существование зависят от того, получит ли его генеральный директор разрешение на работу с технологиями двойного назначения. И еще неизвестно, произойдет ли это, учитывая его российское происхождение и участие в судебных разбирательствах. Если этого не случилось с 2014 года, то каковы шансы, что американское правительство предоставит такую ​​возможность теперь?

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