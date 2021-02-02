Как использовать рейтинги букмекеров Legalbet, чтобы выбрать надежную контору

Legalbet – это проект, объединивший широкий спектр информации по ставкам на спорт: прогнозы, новости, блоги, обзоры, лучшие коэффициенты, экспертные статьи, бонусы букмекеров, обучающие материалы.

Серьезное внимание Legalbet уделяет рейтингам букмекерских контор. В них участвуют только букмекеры с лицензией. Самый важный для игроков – рейтинг букмекеров по надежности. Но есть и другие:

народный рейтинг;

рейтинг по коэффициентам;

рейтинг по выбору ставок;

рейтинг Live;

рейтинг по ставкам на киберспорт.

Ознакомим с каждым из них подробнее.

Рейтинг надежности

Для выявления надежных БК важны размер клиентской базы, число жалоб клиентов и готовность букмекера разбираться с претензиями, принимая справедливые решения. Каждую поданную на сайте жалобу учитывает Арбитраж Legalbet – это бесплатный для игроков сервис, который помогает наладить контакт с букмекером и выяснить причину решения. Наиболее часто жалобы касаются блокировки суммы на счету, долгой процедуры вывода, а также неверного расчета ставок. Все жалобы классифицируются и учитываются в специальной формуле для расчета надежности.

В итоге для каждого букмекера Legalbet рассчитывает процент надежности. Со страницы рейтинга можно перейти к конкретным жалобам и посмотреть, где компания идет навстречу клиентам, а в каких случаях – нет.

Народный рейтинг

Его составляют активные пользователи Legalbet. Чем больше людей отметили, что играют в данной конторе, тем выше ее позиция в рейтинге.

На этой странице следующие возможности:

Прямой переход на сайт букмекера . Нажмите на кнопку «Играть», которая активна для всех компаний-партнеров Legalbet.

. Нажмите на кнопку «Играть», которая активна для всех компаний-партнеров Legalbet. Указание отметки «Играю» . Добавьте единицу к рейтингу компании.

. Добавьте единицу к рейтингу компании. Переход на подробный обзор БК. Кликните на нужный логотип. На странице обзора есть информация об уровне коэффициентов, плюсах и минусах, выборе ставок и характеристика лайв-сервиса. Также вы сможете ознакомиться с отзывами и жалобами реальных пользователей, бонусами конторы, вариантами пополнения и вывода средств, лицензией, контактами службы поддержки и т.д.

Рейтинг по коэффициентам

Основан на размере маржи футбольных, хоккейных, баскетбольных и теннисных событий. Маржа – это процент дохода, который БК получает с каждой ставки. Маржа заложена в коэффициенты, и от нее зависит размер выигрыша игрока в случае удачного пари.

Рейтинг позволяет сравнить котировки разных букмекеров и понять, где выгоднее делать ставки.

Рейтинг по выбору ставок

В этом рейтинге учитывается количество турниров и матчей в линии букмекера, а также число вариантов для пари на отдельный матч. Чем больше выбор, тем больше простор для реализации ставочных идей.

Рейтинг Live-сервисов

Самая популярная разновидность пари – ставки прямо во время матча, когда предложения и коэффициенты меняются в реальном времени. В этом рейтинге Legalbet учтены моменты, важные для таких ставок:

глубокая роспись;

быстрота приема ставок;

скорость обновления;

видеотрансляции;

дополнительные функции: графическая трансляция, онлайн-статистика, результаты, движение коэффициентов и т.д.

Специалисты Legalbet учли все перечисленные параметры и разделили букмекеров на тех, у кого хороший, нормальный или плохой сервис Live.

Киберспортивный рейтинг

Ставки на киберспорт набирают популярность, и на букмекерских сайтах им, как правило, выделена отдельная категория. Этот рейтинг Legalbet поможет разобраться, где шире линия, лучше коэффициенты и лайв-сервис и выше лимиты ставок именно на киберспорт.

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