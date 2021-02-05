Арбитраж Legalbet: помощь игроку в спорах с букмекерской конторой

Сайт о ставках на спорт Legalbet.by помогает не только выбрать наиболее подходящего букмекера, но и решить спорные ситуации, которые возникают между конторой и игроком. Раздел Арбитраж давно работает на российской версии сайта, а с осени 2020 года белорусские игроки также могут воспользоваться помощью в решении споров с букмекерами.

Любой пользователь легальной букмекерской компании может обратиться в Legalbet, объяснить свою проблему и получить квалифицированную помощь специалистов. После составления жалобы эта информация будет передана официальным представителям указанной БК.

На сайте Legalbet можно посмотреть количество жалоб на каждого букмекера, узнать суть претензии и сделать собственные выводы о работе той или иной компании. В России Арбитраж работает дольше всего, за время работы игрокам вернули более 66 миллионов рублей. Число жалоб на букмекера и количество разрешенных споров определяют положение БК в рейтинге надежности Legalbet.

Когда помогает Арбитраж

Арбитраж Legalbet поможет разрешить спорную ситуацию, если этого не удалось сделать через службу поддержки букмекера. Сайт обратится к официальным представителям БК, если, по словам клиента:

букмекер неверно рассчитал выигрышную ставку;

контора не дает вывести деньги, ссылаясь на проблемы с верификацией;

БК отменила выигрыш и обвинила пользователя в нечестной игре;

букмекер задерживает расчет или выплату выигрыша;

возникли проблемы в ходе платежной операции;

контора неверно рассчитала сумму налога или комиссии;

игрок не может воспользоваться бонусом;

доступ к счету получили посторонние;

проблемы возникла из-за технических неполадок на сайте букмекера.

Если у вас другая проблема, вы все равно можете оставить жалобу, если считаете, что букмекер поступил несправедливо. Правда, только если возник конфликт с лицензированным букмекером и не больше месяца назад.

Как подать жалобу

Чтобы получить помощь сотрудников Legalbet, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать нужную контору в списке букмекеров и нажать кнопку «Добавить жалобу». В специальной анкете в открывшемся окне подробно опишите возникшую проблему и по возможности прикрепите скриншот в подтверждение своих слов.

Далее Арбитраж Legalbet направит сообщение в БК для выяснения всех обстоятельств. После подробного рассмотрения обращение получит один из этих статусов: «Решено», «Не решено» или «Необоснованно».

Некоторые спорные вопросы могут быть вне компетенции Legalbet. Например, если букмекер блокирует счет клиента из-за подозрений в ставках на договорные матчи или при создании двух и более счетов в одной букмекерской конторе. Такие обращения попадают в раздел «Вне компетенции».

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