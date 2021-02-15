Рубль на фоне осторожного позитива инвесторов

Середина февраля выдалась для «россиянина» относительно неплохой, и он удерживается на уровне 73-74 рубля за доллар. Причина укрепления – хорошие новости из сектора нефтедобывающей промышленности, а также позитивные настроения на внешних площадках.

Американский рынок надеется

На западных площадках царят преимущественно позитивные настроения. Во-первых, дельцы уверены в успехах массовой вакцинации. Во-вторых, рынки ждут глобальной помощи от Байдена, который обещал американской экономике помощь в размере двух триллионов долларов. С другой стороны, рынки уже успели отыграть эту новость, и сейчас инвесторы ждут информации о том, когда и в каком объеме средства поступят на рынок.

Рост индексов западных площадок может потянуть за собой и рынки развивающихся стран, а также вернуть интерес к рисковым активам, к которым относится и рубль.

Нефть бьет рекорды

Да, год только начался, но «черное золото» уже несколько раз успевало обновить максимумы. Очередная неделя февраля знаменовалась продолжением роста ценников. Причин у нефти выбрать такой вектор несколько.

Это и сложная ситуация на Ближнем востоке, месте, где сосредоточены основные экспортеры сырья. Это и сокращение запасов нефти в хранилищах США, о чем стало известно на прошлой неделе. К тому же, инвесторы ожидают улучшения экономических показателей и рост спроса на углеводороды в 2021 году.

Интенсивная вакцинация и изменение динамики случаев заражения в сторону снижения могут поддержать рынки, но вряд ли можно говорить о стремительном росте в сложившихся условиях.

Решение Центробанка

Как и предполагалось, ЦБ РФ на своем последнем заседании не стал менять ставку, однако, внимание рынка привлекли комментарии регулятора. По данным Центробанка, потенциал снижения ставки был исчерпан, и в обозримом будущем, если будут основания повышать ставку, она может вернуться вплоть до отметки 5%. Сейчас регулятор ожидает устойчивого восстановления российской экономики.

Заключение

Начало недели не должно быть слишком активным, так как в США отмечают День президентов, а в Китае продолжается празднование местного Нового года.

В обозримом будущем курс доллара в паре с российским рублем напрямую будет зависеть от стоимости «черного золота», а также настроений инвесторов. Риски новых санкций могут нивелировать рост стоимости нефти, но пока этот вопрос остается открытым.

Новости компаний. Другие новости 05.02.21

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