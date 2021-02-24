Российские банки снизили выдачу кредитных карт до минимума

Падение уровня доходов населения, рост безработицы, неопределённая ситуация с пандемией – все эти факторы существенно увеличили кредитные риски банков в непростом 2020 году. Платёжеспособность клиентов снизилась, а объёмы просроченной задолженности превысили показатели предыдущих периодов.

Чтобы сократить риски невозврата долга, банки ужесточили требования к заёмщикам и стали более тщательно проверять кредитную историю. В некоторых организациях даже появилось негласное правило отказывать клиентам, занятым в отраслях, наиболее пострадавших от карантинных ограничений.

В связи с этим в прошлом году значительно упали объёмы выданных кредитных карт, так как данный сегмент является довольно рискованным для банков. По данным Национального Кредитного Бюро, в 2020-м было выдано 9 миллионов кредиток. По сравнению с 2019 годом данный показатель сократился на 21,5% и стал минимальным за последние 4 года. Меньшее значение было зафиксировано в 2017 году, когда количество выданных кредитных карт составило 6,9 миллионов.

В Московской области объёмы продаж кредиток сократились на 30,9%, в Москве – на 30%, в Приморском крае – на 29,8%, в Татарстане – на 28,5%. А во время карантина в целом по стране выдача карт снизилась более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики отмечают, что падение продаж связано исключительно с тем, что банки стали отдавать предпочтение только надёжным заёмщикам с высоким кредитным потенциалом и безупречной репутацией. При этом спрос на данный продукт только увеличился, так как на рынке появились новые выгодные предложения с длительным льготным периодом и начислением кэшбэка за покупки.

Некоторые банки решили воспользоваться данной ситуацией и не стали ужесточать требования к клиентам. Таким образом, на рынке появилось несколько предложений с более высокой вероятностью одобрения. Изучив отзывы действующих пользователей, аналитики финансового портала Mnogo-Kreditov.ru назвали самые одобряемые кредитные карты.

На сегодняшний день в данный список входят следующие продукты:

1. Кредитная карта «100 дней без процентов» от Альфа-Банка. Получить кредитку можно без подтверждения дохода только по паспорту. Отличительная особенность данного предложения – до 100 дней льготного периода на все операции (кроме переводов) и бесплатное снятие наличных.

2. Кредитка Тинькофф Платинум от Тинькофф Банка. Для получения карточки нужен только паспорт. Заявки рассматриваются в течение дня. Выдача проводится через курьера.

3. Кредитная карта МТС Деньги Zero от МТС Банка. Получить данную кредитку можно в любом салоне МТС. Проценты по любым расходным операциям не начисляются в течение 1 100 дней, но при этом удерживается комиссия за обслуживание.

Новости компаний. Другие новости 15.02.21

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