Как туристические поисковики помогают выбрать путевки?

Туристический рынок просыпается от вынужденной спячки, и уже несколько стран открыли границы для гостей из-за рубежа, в том числе для прилетающих туристов из стран СНГ. Но с растущим спросом у желающих отдохнуть появляется традиционная проблема туроператоров – сложности с поиском подходящего тура среди сотен, а то и тысяч вариантов.

Есть несколько путей, как найти путевки в выбранную страну или под определенный бюджет – самостоятельно, сравнивая информацию на страницах отдельных операторов и дистрибьюторов; силами оператора, когда путевку вам выбирает заинтересованный специалист; самостоятельно, но с помощью поисковиков туров, то есть, сервисов, которые сами ничего не продают, но предоставляют всю необходимую информацию для объективного анализа предложений.

Остановимся подробнее на последнем варианте. Сразу отметим, что есть поисковики, которые работают с туристами из отдельной страны или даже отдельного мегаполиса. Например, тут ищутся туры с вылетом из Ташкента. Есть свои поисковики туров для клиентов из России, Украины и так далее. Есть и международные глобальные поисковики.

Чем поможет поисковик?



Во-первых, это бесплатные ресурсы, которые оказывают информационную поддержку, собирая и актуализируя данные туристического рынка. Никто не мешает зайти на страницы сервиса и проверить, насколько выгодное предложение сделал вам местный оператор.

Во-вторых, вы можете использовать фильтры, чтобы получить выдачу предложений, соответствующих конкретным параметрам поиска. Например, посмотреть туры на Мальдивы или в Турцию на ближайшие две недели, в отели с 5 звездами и форматом питания «все включено». Фильтры настраиваются и по цене, и по рейтингу поставщика.

В-третьих, вы можете посмотреть, какие предложения от операторов в данный момент есть на рынке, как отличаются цены на туры в ту или иную страну в зависимости от даты вылета. На некоторых современных порталах кроме общей стоимости дополнительно указывается стоимость в пересчете на 1 день отдыха.

Наконец, сделать объективный выбор в пользу оптимального поставщика и лучшего тура за свои деньги помогает рейтинговая система оценки, которая есть практически у всех поисковиков. Это может быть либо самостоятельная система оценки сервиса, которая работает по своему алгоритму, либо пользовательский рейтинг, либо усредненный рейтинг, который берет за основу оценки на Booking, Tripadvisor и прочих глобальных площадках.

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