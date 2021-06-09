Сборная России по футболу в группе на ЧЕ-2021

Всего несколько дней остается до начала долгожданного юбилейного розыгрыша титула Чемпиона Европы по футболу. Группы определены, расписание матчей согласовано, и теперь остаётся лишь ждать начала футбольного действа.

Для россиян предстоящий ЧЕ-2021 волнующ еще и тем, что в соревновании принимает участие наша сборная. Группа ей досталась непростая, но и не «смертельная», как у венгров, которые будут сражаться с французами, немцами и португальцами.

Мнения аналитиков, комментаторов и бывших спортсменов по поводу выхода сборной России из группы разделились. Кто-то уверен, что соперники по группе у россиян относительно проходные (напомним, это Бельгия, Дания и Финляндия). Кто-то справедливо полагает, что сборная может легко проиграть и более слабым соперникам.

Эксперты портала vseprosport.ru напомнили, что первую игру россияне будут играть у себя дома с бельгийцами. Второй матч с финнами тоже домашний. А вот заключительную игру, которую считают ключевой, футболисты с триколором проведут в гостях у датчан.

В пользу мнения, что россияне могут выйти из группы, говорит умение сборной обыгрывать и более титулованных соперников. Объективно россияне сильнее финнов. Возможно, в первом домашнем матче нашей сборной помогут свои трибуны, как это было во время ЧМ-2018 года.

Но есть и свои доводы против выхода. Например, тот факт, что россияне не обыгрывали бельгийцев. Из семи матчей современности нашим футболистам так и не удалось обыграть Бельгию. Максимум, нас хватало на ничью.

Датчане – тоже сильная сборная, у которой нет звезд мирового масштаба в составе, но футболисты которой играют в европейских национальных чемпионатах. К сожалению, на турнирах такого уровня россияне нередко проигрывают более слабым соперникам, поэтому и финнам они могут отдать ничью или даже проиграть. Наверное, сказывается давление, но в предыдущих ЧЕ россияне нередко уступали более слабым командам в решающих матчах.

В составе и Черчесова тоже не все идеально. Например, не хватает вратаря уровня Акинфеева, который помог команде пройти испанцев на ЧМ-2018. В защите у тренера тоже есть «белые пятна» на местах тех, кто уже стар для приглашения в сборную на ЧЕ или стар, но еще в сборной играет.

Тот факт, что сборная России играет в понятный футбол – это плюс и минус одновременно. Акцент на таранном форварде и относительно неплохая игра в центре поля – это хорошо, но для прохождения ряда сборных соперников этого не хватит.

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