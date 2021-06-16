Доля микрозаймов побила новые рекорды

Сегодня, как сообщили специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс», каждый пятый заемщик имеет долги перед МФО. И такая тенденция сохраняется, несмотря на то, что, по сравнению с 2020 г., наблюдается постепенное восстановление экономики государства, влекущее за собой более лояльную политику банковского сектора.

Максимальный приток клиентов в микрофинансовые организации – например, в Джой Мани, «Займер», «МигКредит» – наблюдался в прошлом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Однако в 2021 г. такого всплеска активности новых клиентов уже не было зафиксировано, но не произошло и их существенного оттока.

Так, уже в первой половине 2021 г. число граждан, имеющих ссуды только в МФО или в них и в банках одновременно, составило более 16 %, что стало максимальным показателем, начиная с 2017 г., когда впервые начали проводиться подсчеты. Примечательно, что темп роста количества заемщиков был плавным, но в 2020 г. сделал резкий скачок.

Отчасти такое положение дел было обусловлено высокой закредитованностью населения, когда многим гражданам страны приходилось погашать банковские ссуды за счет новых займов в МФО. Однако благодаря грамотной финансовой политике, проводимой многими микрофинансовыми организациями, сегодня можно одолжить деньги по ставкам, которые в какой-то мере сопоставимы с предлагаемыми банками. И это обстоятельство помогло удержать пришедших клиентов.

Такого мнения придерживается глава «Эквифакса» Олег Лагуткин. Он считает, что сейчас наблюдаются признаки усиления борьбы между двумя этими кредитными структурами, что приводит к постепенному сглаживанию границ.

Как отметил гендиректор Webbankir Андрей Пономарев, только за первый квартал 2021 г. 65 % подавших заявки на получение средств в МФО уже имели кредиты в банке. Примечательно, что если раньше около 46 % таких заемщиков, бравших в долг «до зарплаты», обращались исключительно в банки, то затем процент снизился практически вдвое. Это подчеркнул глава «Займера» Роман Макаров.

Вместе с тем задолженность населения перед банковскими организациями достигла максимума в 2020 г., когда, начиная с доковидных времен, этот показатель увеличился на 14,8 %. По мере же стабилизации экономики и улучшения показателей финансовой обеспеченности граждан ситуация меняется, и сейчас наблюдается тенденция к снижению этого процента.

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