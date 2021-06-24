Все что нужно знать о правовом регулировании биткоина в России

Тема криптовалют все еще вызывает горячие мировые споры – самый популярный, как она регулируется? В этой статье мы расскажем, как регулируется криптовалюта в России и чего стоит ожидать держателям в 2021.

Правовое регулирование криптовалюты в России

О криптовалюте сегодня не говорят только ленивые. В мире насчитывается больше 4 тысяч цифровых валют, которые функционируют благодаря механизму асимметричного шифрования. В каждой стране есть свои правила использования таких денег и механизмы регулирования операций с ними. Общим является только одно – пока ее не признали официальной валютой.

1 января 2021 года в России был принят закон «О цифровых финансовых активах», который и определил ключевые правила регулирования такой востребованной криптовалюты. Разберемся, как регулируется криптовалюта в России и что ожидает ее держателей.

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта – цифровые деньги, учёт единиц которых обеспечивается децентрализованной системой, работающей в автоматическом режиме. Единица таких монет – это код, который рождается в результате сложных компьютерных математических вычислений.

Криптовалюту никто не печатает и не выпускает. Ее производители – это сами пользователи, центра, который бы регулировал процесс также нет. У каждого участника рынка одинаковые права. Успех получения монет во многом будет зависеть от количества токенов в кошельке, а также имеющихся у пользователя вычислительных возможностей. Криптомонеты имеют разное назначение и могут использоваться для таких целей:

покупка товаров, оплата различных услуг,

долгосрочные инвестиции,

получение дохода на разнице в цене на разных торговых площадках,

хранение в кошельке своих средств.

Больше половины людей, которые знают или слышали о криптовалюте, готовы оцифровать свои сбережения и купить биткоин. Пользователи сами могут создавать новые монеты и полностью управлять сети. При этом курс биткоинов стремительно растет. У криптовалюты есть одно очень важное качество – она не подвергается никакой инфляции. Это связано с тем, что закладывается минимальное количество монет, которые нельзя будет допечатать.

В мире существует огромное количество криптовалют, которые между собой отличаются целью использования (покупка, продажа, заработок), способом создания (майнинг, алгоритм консенсуса, организацией-эмитентом и другие), а также скоростью транзакций. Самые популярные среди них: Ethereum, Bitcoin, Darkcoin, а также Rippl.

Основные принципы функционирования криптовалюты

Вычислительный процесс создания валюты называется майнингом. Цифровые деньги не имеют никакой физической оболочки. Проведение транзакций и учет полностью берет на себя блокчейн. Это цепочка постоянно создаваемых непрерывных блоков. В блокчейне удалить или изменить данные невозможно, но постоянно добавляются новые.

Криптовалюта, в отличие от обычных денег, работает на таких принципах:

децентрализация и распределенность данных;

открытость и прозрачность;

высокая безопасность и защита информации;

невозможность изменить уже записанный блок.

Еще одно преимущество блокчейна – невысокая стоимость перевода цифровых средств, что позволяет сократить расходы.

Основные положения криптовалютного регулирования

Закон «О цифровых финансовых активах» выделяет такие основные положения регулирования:

Цифровая валюта принимается как средство платежа и инвестиции. Имуществом она будет считаться в случае банкротства должников, при контроле за расходами и доходами, возбуждении исполнительного производства. Это говорит о том, что в будущем биткоины могут «арестовать» на большие суммы.

Оплачивать что-либо криптовалютой не запрещается. Однако налоговым резидентам (как физическим, так и юридическим лицам) нельзя принимать криптовалюту в счет оплаты работ, услуг или товаров.

Претендовать на защиту интересов и прав в суде могут только те владельцы цифровых денег, которые их задекларировали. Если не декларируется сумма, превышающая 15 млн рублей, налагается штраф или арест.

При получении дохода с криптовалюты, необходимо оплатить налоги. За не предоставление сведений штраф составляет не меньше 10% от суммы такой валюты, а если его не платить, то 40% от суммы налога, которые не был уплачен.

Законодательство с каждым годом меняется, но в любом случае крипто валюта остается востребованной на российском финансовом рынке.

Будущее криптовалюты в России

2020 год прошел под флагом пандемии, которая стала своеобразным триггером инноваций в госсекторе. Одним из самых важных событий стало принятие закона «О цифровых финансовых активах». Обсуждая статус и роль в государственной̆ экосистеме блокчей̆на, российские эксперты пришли к единому выводу: признание криптовалюты уже наступило, дальше только развитие. Многие компании, государственные организации уже воспринимают данные технологии как необходимость. Тем более, что донести ценность блокчейна до заказчиков теперь стало значительно проще. Но, несмотря на это, остается много нюансов, которые будут дорабатываться. Важно также изучить отрицательный и положительный опыт регуляции в других странах. Это позволит создать обоснованный и правильный механизм регуляции цифровых активов.

В России будущее у цифровой валюты конечно же есть. Эксперты утверждают, что рынок находится на середине своего пути. Буквально каждый день на рынке появляются новые финансовые организации, которые инвестируют огромные суммы в биткоины и другие цифровые активы, об этом сообщают крупнейшие хедж-фонды.

Залогом успеха проектов блокчейн на уровне страны служит не только технологическая составляющая, но и полная готовность сторон к переговорам, изучение преимуществ и недостатков проекта. Чтобы блокчейн вышел на новый уровень развития, должно пройти немного времени. 2021 год станет годом для реализации разработанных бизнес-процессов, а также перехода от технических проблем к организационным. С каждым годом уровень доверия будет расти, а проекты набирать новых масштабов.

Выводы

У криптовалютного рынка впереди огромное будущее. Причем смогут раскрыть свой потенциал в полной мере не только самые перспективные криптовалюты (лайткоины, биткоины, эфир), но и малоизвестные, новые (Polkadot, Axie Infinity, Uniswap, The Graph и другие). Многие финансовые аналитики, эксперты прогнозируют рост цены биткоина до 146 тысячи долларов. Правовой режим криптоденег далеко не везде радужный и перспективный. В России есть ряд ограничений, штрафных санкций, но, несмотря на это, владельцы цифровых денег могут совершать различные операции без ограничений и не зависимо от назначения, суммы платежа, местоположения.

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