Лига Легенд: игровой процесс

Известная компьютерная игра League of Legend изначально рассматривалась создателями как аналог Доте. Однако, геймеры сразу приняли её как самостоятельный жанр, и сейчас в неё играют свыше 65 млн. пользователей со всего мира. Даже ставки на ЛОЛ можно сделать в букмекерских конторах. Разберемся с нюансами игрового процесса, что следует учитывать, чтобы добиваться хороших результатов.

Игра

Соперники сражаются в мире Валоран, а в командах по 3 или 5 человек, у них есть своя база. Цель игры – уничтожить базу противника. Во время баталий участники набирают опыт и добывают золото. Золото необходимо для покупки предметов, с помощью которых проще решать те или иные задачи.

В League of Legend есть 3 линии, по которым участники продвигаются к базе соперника. Между линиями находится лес, в котором обитают монстры. Если их нейтрализовать, то за это начисляется бонус на определенное время.

При накоплении опыта игрок повышает свой уровень, коих 30. Чем выше уровень, тем больше доступны очки, слоты и предметы, с помощью которых проще решать простые и сложные задачи, добиваться главной цели – взятия башни.

В Лиге Легенд есть свой магазин, в котором за настоящие деньги можно покупать различные аксессуары, помогающие в игровом процессе. Разработчики постоянно выпускают обновления, которые устраняют неполадки и ошибки. Добавляются новые предметы, а сам игровой процесс совершенствуется. Если игрок превосходил оппонентов в старых версиях, совершенно не факт, что точно также он будет доминировать и сейчас. Игра требует постоянного участия и умения учиться новым приемам.

Самое глобальное изменение Лиги Легенд произошло в 2014 году, когда графика стала еще более сочной, а игра стала максимально привлекательной, отвечающей всем современным требованиям пользователей.

Кроме стандартного формата игры 3 на 3 или 5 на 5 есть и другой, когда приходится сражаться со случайным чемпионом и на одной линии. Также есть режимы без башен и базы и одна круговая линия, а задача игрока – набрать нужное количество баллов, выполняя определенные действия. Иногда в некоторых режимах возникают дополнительные задания, за успешное выполнение которых участники получают образы или амулеты, которых нет в магазине.

Создатель League of Legend выпускает новых чемпионов и мультяшные ролики. Они набирают до миллиона просмотров. В роликах повествуется о ярких схватках, о том, как они бы выглядели в реальности. Получаются очень эффектные сюжеты, привлекающие многих зрителей.

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