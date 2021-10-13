Как освоить технический английский

Ежедневные занятия

Несмотря на то, что технический английский имеет свои особенности в изучении, некоторые правила остаются неизменными. Регулярные занятия очень важны в любой сфере изучения, ведь чем чаще мы учим новое и повторяем пройденный материал, тем быстрее получится освоить необходимый навык. Уделяйте несколько часов в день изучению и результат не заставит себя ждать.

Терминология

Слов, необходимых в сфере программирования, не так уж много, по сравнению с теми, которые используются ежедневно для общения на английском. Поэтому если вы владеете этим иностранным языком на высоком уровне, на то, чтобы приумножить словарный запас необходимыми терминами, много времени и сил не уйдёт.

Используйте контент

Читайте больше информации, которая касается программирования, на английском языке. Вы также можете смотреть обучающие видеоролики, присутствовать на вебинарах и следить за IT блогами в социальных сетях. Всё это поможет не только получить необходимую информацию и развиваться как специалист, но и увеличит количество терминов в лексиконе.

Педагог

Вы можете воспользоваться услугами преподавателя, который обучит вас тому, что необходимо. Благодаря современным технологиям заниматься английским стало проще, ведь занятия теперь могут проходить в режиме онлайн. Репетитора можно найти в социальных сетях или на сайте Preply. Если вы отыщите человека, который имеет знания в технических специальностях, то очень быстро сможете выучить английский онлайн.

Общайтесь с коллегами

Эта практика необходима для обмена опытом и преодоления языкового барьера. Вы можете коммуницировать с сотрудниками вашей фирмы вживую, либо найти иностранного собеседника на специальных форумах для программистов. В сети есть возможность вести беседу с интересным вам человеком в чате или созвониться во Skype. В любом случае эта практика будет очень полезной, так как помимо новых знаний, вы получаете возможность научиться лучше говорить и воспринимать иностранную речь на слух.

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