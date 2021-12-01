Удалённые продажи товаров для сна просели из-за пандемии коронавируса

Дистанционная реализация таких традиционно популярных товаров как матрасы, одеяла и подушки испытывает серьёзные сложности в период карантинных ограничений. В первую очередь страдает логистика из-за закрытия региональных складов и вынужденных перерывов в работе транспортных компаний. Ощутимое падение доходов населения – ещё один негативный фактор, заставляющий продавцов матрасных изделий испытывать на себе неприятные последствия кризиса. И, наконец, россияне в это непростое время стали отдавать предпочтение товарам первой необходимости, к которым матрас, увы, не относится.

Для того, чтобы удержаться на плаву в этой непростой ситуации крупные интернет-магазины, специализирующиеся в этой отрасли, уже предприняли экстренные меры для привлечения покупателей. Так, гипермаркет Matras.ru запустил линейку стимулирующих акций, повысив скидки на широкий ассортимент новых моделей. Одновременно потенциальным заказчикам предложили максимально оперативную доставку любой партии матрасов в любой регион, включая Курильские острова и Хабаровск. И, наконец, компания продолжила широко рекламировать изготовление нестандартных изделий под индивидуальные критерии за один рабочий день.

Благодаря грамотной маркетинговой и ценовой политике, этот игрок сохранил лидирующие позиции на электронном матрасном рынке. И не просто сохранил, а повысил объёмы продаж за год на 6-8%, что в кризисный период является весьма убедительным показателем. Продвижение сайта-союзника под звучным доменом Подушка.ру стало ещё одни якорем, способным удержать проект на плаву во время эпидемических бурь. Эта дочерняя торговая площадка уже вышла на достойный уровень продаж спальных принадлежностей и мебельных изделий своего каталога.

Описанный пример подтверждает известную истину – для кого-то кризис является падением в пропасть, а кто-то в сложные времена находит новые перспективы и возможности. Эксперты матрасного рынка уверены в том, что проблема с розницей сохранится и в будущем году. Возможно, ведущим продавцам стоит сделать акцент на оптовых продажах. С учётом того, что в стране появились десятки тысяч новых койко-мест, грамотно организованный опт может серьёзно поддержать эту отрасль. В любом случае пояса придётся подтянуть, отыскивая новые эффективные методы стимуляции пассивных покупателей.

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