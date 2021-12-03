Эксперты Сryptothemarket спрогнозировали, курс каких криптовалют может рухнуть в ближайшее время

Начало декабря ознаменовалось традиционным затишьем на криптовалютном рынке, однако уже в ближайшие недели могут произойти существенные колебания. Во второй половине первого месяца зимы каждая из платформ пытается запустить горячие новости, привлекая внимание инвесторов и их деньги до начала затяжных новогодних праздников. Эксперты портала https://cryptothemarket.net/ оценили перспективы участников рынка и подготовили прогноз и рекомендации по тем альткоинам, которые сейчас находятся на грани обвала. В ТОП рискованных инвестиций вошли

Shiba Inu;

Filecoin;

Terra;

Ethereum.

Shiba Inu

В том, что данный токен переоценен, сходятся практически все эксперты. Изначально появившийся как «мемный», коин слишком подвержен колебаниям курса, зачастую разгоняемого за счет хайпа в соцсетях. По всем маркерам данная монета сильно переоценена и имеет высокий индекс относительной силы RSI. Проект который направлен на создание конкуренции Dogecoin не может рассматриваться для серьезных инвестиций, ведь копия всегда буде хуже оригинала, как бы ни старались ее создатели. Курс SHIB, взлетевший до небес благодаря грамотой маркетинговой компании, с максимальной долей вероятности рухнет в ближайшее время.

Filecoin

Эта платформа имела очень интересную задумку, которая казалась интересной каждому, кто хранит файлы на винчестерах или облачных сервисах, то есть абсолютно всем пользователям ПК. Однако в полной мере проект так и не был реализован, снизившись с отметки в 190$ до 50$ курс, вероятно, продолжит стремительное снижение.

Terra

Еще один очень сильно переоцененный альт, RSI которого уже достиг отметки 80 пунктов. Эксперты cryptothemarket.net не рекомендуют хранить существенные суммы в данном альткоине, переведя их на более перспективные направления.

Ethereum

Завершает наш обзор Ethereum, по которому делать прогноз достаточно сложно. Криптовалюта не зря занимает вторые позиции после биткоина по обороту, являясь стабильной и надежной. Но, если говорить о его курсе, то при рассмотрении фундаментальных факторов нетрудно сделать вывод, что главный альткоин на текущий момент слишком переоценен. Даже крупнейшие инвесткомпании соглашаются с тем, что сейчас проект оценивается существенно выше своей рыночной стоимости. Любой срыв дорожной карты грозит немедленным снижением курса. Если в долгосрочной перспективе ETH продолжает оставаться привлекательной инвестицией, то в краткосрочной дело обстоит иначе.

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