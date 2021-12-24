Цены новой и вторичной недвижимости в Питере практически выровнялись

Актуальный анализ стоимости жилой недвижимости в Северной столице в последнем квартале 2021 года показал, что медианный ценник квартиры Санкт-Петербурга в новостроящихся объектах и квадратные метры на вторичном рынке практически выровнялся.

Как отмечают специалисты «Сбербанка», которые и провели исследование рынка недвижимости в разных регионах страны, вакантные лоты в новостройках Питера все еще стоят дешевле, но разница с вторичным рынком уже не столь существенная.

Так, средний ценник на «квадрат» в новом комплексе стоит в среднем 193 тысячи рублей, что на 32 тысячи дороже, чем в декабре 2020 года. В сегменте вторичного жилья подорожание за тот же отчетный период было больше – около 40 тысяч рублей, но финальный средний ценник обогнал первичную недвижимость несильно, остановившись на 195 тысячах рублей за квадратный метр.

Сложившаяся ситуация, которую можно наблюдать на рынке Санкт-Петербурга, не совсем свойственная для мегаполиса. Обычно вторичная недвижимость ценится существенно выше, что ожидаемо отражается на стартовой стоимости.

Однако выравниванию цен есть объяснение. Дело в том, что вторичные квадратные метры не стали стоить меньше. Скорее, наоборот, просто квартиры в новостройках смогли догнать их в ценовом отношении, и для этого им понадобился всего год.

Причина роста цен на новые квартиры в строящихся комплексах – это заметное удорожание строительства. Как отмечают представители нескольких крупных застройщиков за 11 месяцев 2021 года стоимость строительных работ и материалов, используемых при возведении новостроек, увеличилась минимум на 20%.

Кроме того, стоит учитывать, что вторичная недвижимость, несмотря на схожий ценник за «квадрат» продолжает лидировать в плане начальной и максимальной стоимости. Так, квартиры в старом фонде предлагают покупателям ценовой диапазон от 5 до 50 миллионов, тогда как квартиру в новостройках можно в теории найти и от 3 миллионов рублей с потолком цены «всего» в 30 миллионов за объект.

Интересно, что в Москве за этот же период новое и вторичное жилье вело себя совершенно по-другому. «Вторичка» в Москве «подросла» за год на 30 тысяч рублей за квадрат, а новостройки «улетели в космос», подорожав более чем на 90 тысяч рублей, преодолев отметку в 322 тысяч рублей за квадрат в среднем по рынку. Более того, к концу года столичные новостройки обогнали вторичную недвижимость в цене, которая в ноябре стоила в среднем 320 тысяч за квадрат.

© 2021, РИА «Новый День»