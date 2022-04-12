Продавцы автозапчастей в интернете сохранили объёмы продаж

Сильное подорожание деталей и расходных материалов подхлестнуло спрос на складские остатки оригинальных изделий. Казалось бы, новые «космические» ценники должны были отпугнуть покупателя. Однако, санкционные ограничительные меры, запретившие доставку автозапчастей из ЕС и США, сработали с точностью до наоборот. Широкая аудитория автовладельцев в преддверье фатального дефицита многих запчастей стала скупать масло, фильтра, ремни, авторезину и комплектующие ходовой, не обращая внимание на поднявшиеся цены.

Особый ажиотаж в марте месяце наблюдался на торговых площадках интернета. Такие поисковые сервисы автозапчастей как Partarium работали на полную мощность. Ознакомиться с функционалом сервиса можно на официальном сайте https://www.partarium.ru/.

Тем более что именно глобальный поиск по всем автомагазинам продолжает предоставлять возможность реальной экономии. Не говоря уже о том, что искать запчасти по вин коду «в онлайне» быстро и удобно.

Большинство продавцов в настоящий момент распродают «досанкционные» остатки, рассчитывая в ближайшем будущем пополнять склады за счёт поставок из Китая.

Действительно китайские партнёры готовы быстро заполнить опустевшие рыночные ниши. Однако, качество запчастей из КНР всегда оставляло желать лучшего. Но последнее время именно эта страна стала насыщать мировой автопром весьма приличными востребованными автомобилями. Так что есть надежда на то, что покрышки, лобовые стёкла и шаровые опары китайского производства будут соответствовать актуальным эксплуатационным требованиям.

Вот с расходными материалами дела обстоят сложнее. Конечно, в России существует собственное производство автомобильного масла. Но оно далеко не всегда подходит к импортным двигателям. И если изготовление фильтров можно наладить за достаточно короткий срок, то с техническими жидкостями ситуация может стать критической. И в этом случае приходится делать ставку на продажи в интернете, которые охватывают весь ассортимент запросов современного заботливого автовладельца.

Согласно мнению экспертов, российский рынок автозапчастей скоро на 100% переместится в виртуальную плоскость. Уже сегодня нет смысла содержать автомагазины с пустеющими полками. Так что очень скоро практически все заказы будут осуществляться в удаленном режиме. Благо российская транспортная система до сих пор работает безотказно. Другой вопрос, сколько придётся ждать дефицитную деталь из-за границы. Но время доставки теперь меньше всего зависит от продавцов, которые, несмотря ни на что, смотрят в будущее с оптимизмом.

© 2022, РИА «Новый День»