Майнинг криптовалюты проходит новую стадию эволюции

Сегодня добыча криптомонет стала предметом широкого обсуждения и повышенного интереса всех слоёв общества. И пока одни говорят о финансовой угрозе этого сектора, то другие просто зарабатывают немалые деньги, используя мощное компьютерное оборудование для решений криптографических уравнений. В принципе за словом «майнинг» (от английского «mining» – добыча шахтовым методом) скрывается обслуживание рабочих процессов блокчейнов, к которым привязаны различные криптовалюты. По сути, это такой же наёмный труд, оплата за который осуществляется частью монет, по которым была проведена соответствующая транзакция.

Как было отмечено выше, майнинг криптовалют имеет своих сторонников и противников. Главный аргумент, приводимый против этого вида деятельности – это отсутствие прозрачности получаемых доходов и быстрое развитие мошеннических схем. Однако, как доказало время, стремительную эволюцию криптовалютного рынка уже не остановить. Так что в России в настоящий момент рассматривается несколько законопроектов, которые позволят эффективно регулировать этот сектор.

Сегодня майнеры продолжают использовать в своей работе графические процессоры в сочетании с производительными блоками Mining Rig и ASIC. Но мало только майнер купить, нужно заранее подумать о решении сопутствующих зада. Для создания «фермы» понадобится не только достаточно дорогое оборудование, но и отдельное помещение с мощной электросетью и эффективной вентиляцией. Так как используемые чипы постоянно охлаждаются с помощью встроенных вентиляторов, качественная звукоизоляция таких комнат также является необходимым условием для нормальной работы. Немаловажным пунктом является выбор аппаратуры под добычу конкретных монет. Например, более дешёвые графические процессоры с Mining Rig малоэффективны в добыче биткоинов, которые «майнятся» с помощью дорогих, но очень шумных «асиков».

Но самое главное для начала работы – это рассчитать предстоящие расходы и ожидаемую прибыль. Такие расчёты сегодня можно заказать на специальных сайтах, где вам составят достаточно точную калькуляцию. Один из самых популярных интернет-магазинов по продаже оборудования для майнинга крипты https://mininghelp.ru/ в настоящий момент оказывает широкий спектр сопутствующих услуг. В частности, на этой площадке можно получить развёрнутые консультации по вопросам правильного подбора процессоров и чипов для решения конкретных задач.

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