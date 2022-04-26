Бренды детских матрасов заявили о снижении цен

Как показывает практика, из тренда повального повышения цен во всех сферах рынка, как обоснованного, так и необоснованного, есть свои исключения. Например – в категории фабрик, выпускающих спальные принадлежности. А если быть точным, то фабрик, выпускающих детские матрасы.

Действительно, некоторые детские товары для сна не просто не выросли в цене, а и подешевели в последние 2 недели. Чем это вызвано?

Стабилизация курса рубля

Несмотря на эффективное замещение импорта, которым российские фабрики занимались последние 10 лет, зависимость производства от валютных колебаний все еще остается. Как минимум по причине того, что часть сырья и комплектующих наши компании закупают у иностранных партнеров.

Стабилизация курса национальной валюту в последнее время позволила производителям и ритейлерам снизить ценники на те позиции, которые пострадали от волатильности больше всего. Как итог – снижение ценников на ряд моделей на 10-50%.

Ознакомиться с ассортиментом детских матрасов и уточнить актуальные цены вы можете по ссылке: https://spim.ru/shop/matras/detskie/.

Акцент на покупательской активности

Параллельно сразу несколько крупных гипермаркетов анонсировали акции и распродажи с целью удержать покупательскую активность. При этом детские матрасы, которые являются одной из наиболее востребованных категорий спальных аксессуаров, «попали» под действие акций в числе первых.

Кроме того, на фоне ухода иностранных компаний российские фабрики стараются занять вакантные ниши. С целью популяризировать свою продукцию многие российские бренды объявили о специальных промо-распродажах.

Отечественная продукция

Конечно, снижение цен затронуло преимущественно продукцию местных производителей, которые в последние годы консолидировали производственные процессы и развивали логистику на территории страны.

Несмотря на то, что назвать производство детских матрасов полностью независимых от зарубежных поставок все еще нельзя, сегодня фабрики могут не просто «выживать» в изоляции, но и продолжать эффективную работу с расширением каталога.

А как же взрослые матрасы?

Со спальными аксессуарами для взрослых ситуация аналогичная, однако, заметное падение цен отмечается в категориях продукции масс-маркета, особенно у наиболее независимых российских производителей.

Премиум модели на основе инновационных материалов и латекса, как и технологически сложных пружинных блоков, дешеветь пока не собираются. При этом импортные бренды, даже те, кто официально остался на рынке, подняли цены, компенсируя возможные риски.

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