Цены на мебель снижаются на фоне укрепления рубля

По данным крупных ритейлеров, в конце февраля и начале марта мебельный рынок переживал существенное увеличение цен на фоне геополитической неопределенности и давления санкций. Сказалась и волатильность национальной валюты, которая ушла в историческое пике.

В апреле ситуация стабилизировалась, а рост курса национальной валюты позволил многим крупным гипермаркетам пересмотреть ценовую политику в «лучшую сторону».

Что дорожало сильнее всего

«Заморозка» или остановка поставок от некоторых зарубежных партнеров ударили по российским производителям корпусной и мягкой мебели.

Проблемы с доступом к импортным комплектующим, фасадам и другой продукции, необходимой для сборки современной мебели, автоматически повысили стоимость в каталогах. Не способствовал стабилизации ситуации и ажиотаж со стороны целевой аудитории покупателей, которые скупали практически все, включая дизайнерские подвесные кресла и матрасы премиум-сегмента.

Согласно общей статистике магазинов, от вынужденного роста цен пострадали офисная мебель, шкафы, столы, диваны, кухни, которые подорожали на 30-40% по сравнению с январскими ценами. Столы и стулья, а также детская мебель, производство которой локализовано на территории страны в большей мере, выросли в цене на 10-20%. Рекордсменом по увеличению цены стала встраиваемая техника, которая прибавила 100-150%.

Положительные сдвиги

Сейчас на рынке наблюдается умеренная стабилизация цен. Укрепление курса национальной валюты до отметок 2019-2020 годов, адекватное замещение импорта в некоторых категориях, а также налаживание новых маршрутов поставок комплектующих уже дали свои плоды.

В некоторых товарных группах стоимость снизилась на 15-25%, хотя производители все еще закладывают в ценник возможные риски.

Те позиции, которые временно не производятся или не поставляются на российский рынок, дешеветь не будут, но многие востребованные мебельные товары для дома, мебель из натурального дерева, мебель бюджетного и среднего ценового сегмента, а также детская и офисная мебель отечественного производства предлагается практически «по старым ценам».

Можно предположить, что укрепление рубля и снижение расходов на логистику в дальнейшем позволит снизить цены и в более зависимых от импорта сегментах производства. Что в итоге приведет к уменьшению стоимости продукции для конечного покупателя.

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