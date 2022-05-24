Оцифровка закупок с помощью аккредитации в ЕИС-2604

Как упростить и одновременно повысить эффективность системы государственных закупок? Можно ли полностью отказаться от бумажного документооборота и перейти на цифровые носители? Какие меры надо принять, чтобы решить проблему демпинга цен и некачественного исполнения контрактов? Такими вопросами долгое время задавались руководители госструктур, крупных муниципалитетов, предприятий с государственным капиталом. Единая информационная система квалификаций ЕИС-2604 стала хорошей попыткой дать ответы эти вопросы.

НЕЦЕНОВОЙ ОТБОР

Без малого десять лет организаторы госзакупок жаловались на трудоемкость процедуры квалификационного отбора. Ведь для того, чтобы найти нужную информацию о поставщике им, словно архивным работникам, приходилось переворачивать горы документов, отыскивать среди них нужные цифры, а затем вручную проводить необходимые расчеты. А, если предположить, что в аукционе принимали участие не две, а двадцать две компании с одинаковым ценовым предложением и равными возможностями, то эта работа превращалась в настоящую каторгу. Именно поэтому организаторы крайне редко применяли «квалификацию» в качестве одного из критериев отбора, а в основном работали с «ценой контракта». Все это привело к общей тенденции занижения цены по государственным контрактам и, как следствие, экономии на рабочей силе и недополучению отчислений в бюджет из-за активного использования схем налоговой оптимизации. Качество объектов закупки в такой ситуации, разумеется, тоже оставляет желать лучшего.

РЕШЕНИЕ ОТ ЦИФРОТЕХ

Система ЕИС-2604 – это специальный автоматизированный сервис, оценки квалификации, с помощью которого можно провести неценовой отбор среди потенциальных поставщиков материалов и подрядчиков услуг в системе госзакупок за считанные минуты. В дополнение к цене контракта участники торгов проходят оценку по пяти основным критериям:

уровень финансовой стабильности;

количество материально-технических ресурсов и их общая стоимость;

опыт участия в торгах;

индекс деловой репутации;

квалификация кадров.

По результатам оценки, им присваивается от 0 до 100 баллов по каждому критерию, плюс выводится итоговый индекс квалификации. Вся информация, заносится в автоматизированную систему ЕИС-2604. Заказчику остается только ввести ИНН всех участников торгов, которые претендуют на заключение контракта, а сервис самостоятельно предоставит ему сведения о значении индекса квалификации запрашиваемого поставщика. На основе этих данных, организатор закупки может без дополнительных операций составить рейтинг участников и выбрать победителя среди всех претендентов.

ЦЕНА ОДНОГО КЛИКА

Конечно, система электронных выписок из ЕИС-2604 не решает всех проблем в сфере госзакупок. Но делает ее более прозрачной и предсказуемой. Благодаря новому сервису, во-первых, заказчики получают истинную и детальную информацию о поставщиках. Во-вторых, во время принятия решения они перестают ориентироваться исключительно на ценовой критерий отбора. В-третьих, бумажная волокита, которая отбирала много времени и сил у всех участников закупок, навсегда уходит в прошлое. По большому счету, ЕИС-2604 превращает долгую и затратную процедуру неценового отбора в один клик компьютерной мыши, что в очередной раз подтверждает выгоду от цифровизации экономике.

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