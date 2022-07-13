Бездепозитные бонусы в онлайн казино: как получить за регистрацию?

Часто бездепозитные бонусы становятся решающим фактором при выборе онлайн казино. Игрокам нравится получать подарки и тут же начинать делать ставки. Но расслабляться не стоит, лучше подробнее изучить обе стороны медали бесплатных плюшек.

Что такое бездепозитные бонусы?

Это поощрения для игроков, желающих пройти регистрацию на площадке. Слотов и настольных игр хватает у любого оператора. Те, что предлагают пользователям актуальные и новые бездепозитные бонусы казино за регистрацию, а также возможность начать игру бесплатно, выглядят более привлекательно.

Без стартовых вложений администрация предоставляет:

Деньги.

Фриспины.

Сочетание обоих вариантов.

Пользователь не имеет права выбирать содержимое пакета – бери то, что дают. Или отказывайся.

Зачем дают бездепы?

Цель фишки предельно ясна – дать посетителю возможность почувствовать игровой азарт, подержаться за выигрыш. После этого большинство геймеров остается и вносит на счет собственные деньги. Риска для оператора нет. Если игрок все сольет, средства вернутся к владельцу. Вывести подарок разрешается после отыгрыша, который в большинстве случаев приводит клиента к проигрышу средств.

Кроме того, при создании аккаунта администрация получает контакты клиента с разрешением использовать их по собственному усмотрению. Если на телефон или электронную почту начинают приходить рекламные сообщения, значит оператор начал это делать. В большинстве случаев это приглашения для участия в акциях или уведомления о поощрениях. В худшем случае нечестные дельцы могут слить контакты третьим лицам.

Таким образом казино выполняет поставленные цели по увеличению пула. Азарт побуждает пользователей соглашаться казалось бы невыгодные условия. Хотя некоторые попросту не утруждают себя чтением правил и не знают, чем заканчивается использование бездепозитов.

Как бы там ни было, за чужой счет готовы играть даже нерешительные и осторожные люди, ведь при грамотном использовании нет риска потерять деньги.

Правила использования

Выше упоминалась ситуация, когда игроки активируют бездепозиты, не понимая, что они собой представляют. Лучше проявить осторожность и выяснить все до мелочей. Таким образом предотвращается необходимость решать проблемы.

Плюшки достаются даром, если их не выводить. Всегда работает принцип – один игрок, один бонус. Обладателем подарка может стать совершеннолетний клиент, создавший у данного оператора учетную запись. Нельзя регистрироваться много раз – это нарушение с последующей дисквалификацией счета. Лучше после окончания бесплатных средств найти другую площадку с подобной услугой. Но бесконечно такой круговорот продолжаться не будет – количество «щедрых операторов» ограничено.

Чтобы рассчитать сумму прокрутки, нужно сам бонус умножить на вейджер. Эти деньги нужно прокрутить за установленный срок. Чтобы не попасть в тупик, неясные пункты правил согласовываются со службой поддержки.

© 2022, РИА «Новый День»