Эксперты назвали главных фаворитов предстоящего ЧМ-2022 по футболу

Чемпионат мира всё ближе. Главный футбольный турнир в этот раз пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Такие даты необычны для ЧМ – обычно его проводят летом. Но в этот раз из-за катарских погодных условий сроки сдвинули. Отсюда перестановки в календаре всех ведущих футбольных чемпионатов.

Подобные изменения так или иначе повлияют на ход предстоящего турнира. Эксперты и букмекеры учли это в своих прогнозах и поделились ими с болельщиками. Далее мы расскажем о главных, по мнению экспертов и аналитиков, фаворитах ЧМ-2022. Свои ставки на чемпионат мира вы можете сделать в любой легальной БК. С перечнем таких букмекерских контор можно ознакомиться на сайте Legalbet.ru.

Сборная Бразилии

По мнению аналитиков, Бразилия – главный претендент на победу на предстоящем ЧМ-2022. Столь высокой оценке команда обязана нескольким факторам.

Во-первых, хорошие результаты против сборных из Южной Америки. На Кубке Америки-2021 бразильцы дошли до финала и лишь там с минимальным счётом проиграли Аргентине. В отборах к ЧМ-2022 результат вышел ещё лучше: 17 матчей без поражений (среди них 14 побед) обеспечили уверенное первое место и путёвку в финальную стадию.

Во-вторых, форма лидеров. Главной звездой «пентакампеонов» по-прежнему можно назвать Неймара. Он до сих пор генерирует много поводов для скандалов вне поля, но на нём он безупречен. В майке сборной Бразилии в отборочном турнире он поучаствовал в 12 матчах: 11 раз футболист забил, а 8 раз отдал голевую передачу.

Не стоит забывать и про других лидеров. Ришарлисон, Аллисон, Маркиньос, Каземиро и многие другие тоже набрали отличную форму и готовы удивлять. Если смотреть только на имена, состав бразильцев – сильнейший на этом ЧМ.

Сборная Англии

Видеть в списке фаворитов англичан довольно непривычно. Место здесь они заслужили последними результатами на крупных соревнованиях.

На прошлом ЧМ команда осталась в шаге от медалей – в матче за третье место уступила бельгийцам (0:2). На ЧЕ-2021 англичане оступились уже в финале – проигрыш Италии в серии пенальти. С отборами на чемпионат мира проблем не возникло: 8 побед в 10 матчах с разницей забитых и пропущенных мячей +36.

Главная звезда команды по-прежнему Харри Кейн: 29-летний нападающий на пике своей карьеры и является главным звеном в атаке. Это подтверждает и статистика: на чемпионате Европы Харри забил 40% голов своей команды. В отборочном турнире этот показатель упал, но он всё равно внушителен – 31%.

Сборная Франции

Действующие чемпионы мира формально имеют шансы на защиту титула. Но недавние результаты сеют сомнения в их силе.

На ЧЕ-2021 французы провалились, вылетев на стадии ⅛ финала от скромной Швейцарии (которая не прошла на ЧМ-2022), пускай и по пенальти. Во время отбора к турниру в Катаре серьёзных проблем не возникло – первое место в группе с Украиной, Финляндией, Боснией и Казахстаном. Однако уровень игры в этих матчах вызвал много вопросов. Для сравнения: за весь период отбора к ЧМ Франция забила 18 мячей. Лишь у трёх других победителей групп (из девяти) результат скромнее. Не такого ждёшь от фаворита.

Статусом претендента на победу на ЧМ-2022 Франция обязана яркой игрой звёзд: Мбаппе, Бензема, Тчуамени, Дембеле и многих других. Если у Дешама получится из индивидуально сильных футболистов собрать единую команду, французы смогут побороться за ещё один титул.

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