Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею

Международная федерация хоккея с шайбой организовывает мировые первенства с 1920 года. Вначале турнир проводили во время олимпиад, но с 1930 года его устраивают ежегодно. За всё время по разным причинам было ропущено несколько турниров, поэтому в 2023 году пройдёт 86-й чемпионат мира.

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Подробности о турнире 2023 года

Мировое первенство пройдёт в двух странах – Латвии и Финляндии. В нём примет участие 16 команд. 14 коллективов попали автоматически по итогам прошлого чемпионата мира:

● Финляндия,

● Канада,

● Чехия,

● США,

● Швейцария,

● Швеция,

● Германия,

● Словакия,

● Дания,

● Латвия,

● Австрия,

● Франция,

● Норвегия,

● Казахстан.

Из Первого дивизиона в элиту поднимутся Словения и Венгрия. Турнир пройдёт с 12 по 28 мая и на 16 дней станет центром притяжения для любителей хоккея со всего мира.

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