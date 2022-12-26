Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею

Международная федерация хоккея с шайбой организовывает мировые первенства с 1920 года. Вначале турнир проводили во время олимпиад, но с 1930 года его устраивают ежегодно. За всё время по разным причинам было ропущено несколько турниров, поэтому в 2023 году пройдёт 86-й чемпионат мира.
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Подробности о турнире 2023 года
Мировое первенство пройдёт в двух странах – Латвии и Финляндии. В нём примет участие 16 команд. 14 коллективов попали автоматически по итогам прошлого чемпионата мира:
● Финляндия,
● Канада,
● Чехия,
● США,
● Швейцария,
● Швеция,
● Германия,
● Словакия,
● Дания,
● Латвия,
● Австрия,
● Франция,
● Норвегия,
● Казахстан.
Из Первого дивизиона в элиту поднимутся Словения и Венгрия. Турнир пройдёт с 12 по 28 мая и на 16 дней станет центром притяжения для любителей хоккея со всего мира.
© 2022, РИА «Новый День»
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