Кубок Первого канала и Евротур по хоккею: чем запомнились декабрьские турниры?

В середине декабря европейские чемпионаты и КХЛ ушли на небольшой перерыв для проведения международных матчей. В связи с отстранением от международных соревнований сборная России участвовала только в Кубке Первого канала. А Финляндия, Швеция и Швейцария принимали участие в очередном этапе Евротура.

Матчей на этих турнирах было немало, как и голов. Но не все рискуют делать ставки на такие события – ведь информации о них недостаточно. Чтобы лучше разбираться в предматчевых раскладах, читайте прогнозы на хоккей от экспертов сайта Legalbet.

Кубок Первого канала

Кубок Первого канала имел для России большое значение. Тренерский состав не раз отмечал, что это возможность собраться и посмотреть на новичков сборной.

В первом матче россияне без проблем обыграли сборную Казахстана (6:2) и вырвались на верхнюю строчку таблицы. А завершился Кубок матчем с белорусами, в котором сборная России сенсационно проиграла по буллитам (4:5 Б). Сборная Беларуси заняла первое место в таблице, набрав пять очков и завоевав Кубок Первого канала.

Россия не смогла выиграть домашний турнир, что стало неудовлетворительным результатом. Штаб главного тренера не использовал весь потенциал игроков, полагаясь преимущественно на индивидуальные действия, забывая про командные.

Хотя позитивные моменты были. Болельщики впервые за долгое время смогли собраться на матчах сборной, а некоторые игроки получили шанс показать своё мастерство и понравиться тренерам.

Швейцарский этап Евротура

Положение сборных по количеству выигранных Евротуров:

Финляндия – 9,

Россия – 9,

Швеция – 5,

Чехия – 3.

С учётом отстранения «Красной машины» Финляндия имеет все шансы завоевать юбилейную победу и обойти Россию в общем зачёте. Но на первом этапе текущего розыгрыша у себя на родине сборная разделила с чехами последнюю строчку (два поражения и одна победа). Швейцарский этап розыгрыша также сложился неудачно: победа одержана лишь над хозяевами соревнований в заключительном туре. Таким образом, после триумфов на Олимпийских играх и на ЧМ-2022 сборная Финляндии неубедительна на втором этапе Евротура подряд.

Швеция – действующий победитель Евротура и в текущем розыгрыше также на первом месте после двух этапов. Домашний Кубок Карьяла шведы выиграли, встретив сопротивление только от финнов (1:4). На подобных турнирах Швеция демонстрирует первоклассный хоккей и уверенно движется ко второй победе подряд в рамках сезона Еврохоккейтура.

Швейцария удивила всех на прошлом чемпионате мира, где дошла аж до четвертьфинала. Первый этап евросезона швейцарцы могут смело занести себе в копилку. Они заняли второе место, набрав пять очков, а сборной Швеции уступив лишь по буллитам (2:3 ОТ). На домашнем этапе у них ничего не получилось: три поражения и последнее место в группе.

На чемпионате мира-2022 сборная Чехии завоевала бронзовые медали. В Евротурах чехи пребывают в средней игровой форме, чередуя победы с поражениями. Текущий тур не стал исключением: две победы, одно поражение.

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