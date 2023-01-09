Спортивные события, обязательные к просмотру в 2023 году

2023-й будет насыщенным спортивным годом. Ожидается несколько крупных мероприятий. Из многочисленных событий выбраны самые зрелищные, которые интересно смотреть онлайн или по телевидению. А можно купить билет и отправиться на трибуны.

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Турнир по бейсболу

World Baseball Classic – международный профессиональный турнир по бейсболу. После двухлетнего перерыва из-за пандемии соревнования вернутся летом 2023 года. Принимающими странами будут Япония и США. Первый четвертьфинал пройдёт в Токио, второй четвертьфинал, полуфиналы и гранд-финал пройдут в Майами.

Финал Лиги чемпионов УЕФА

Финал Лиги чемпионов УЕФА – одно из самых ожидаемых футбольных событий в мире. Финальный матч ЛЧ состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня 2023 года, финалисты ещё не определены.

Кубок Азии по футболу

Кубок Азии – турнир по футболу среди мужчин, который проводится раз в четыре года. 18-й по счёту турнир пройдёт в Катаре с 16 июня по 16 июля, в нём примут участие 24 национальные команды.



Уимблдон-2023

Уимблдон – старейший и самый престижный теннисный турнир в мире, основанный в 1877 году. Чемпионат планируется провести в Англии в июле.

Кубок мира по регби

Проводится каждые четыре года. Южная Африка, Новая Зеландия, Англия, Уэльс, Ирландия, Франция, Австралия, Япония, Шотландия, Аргентина, Фиджи и Италия – двенадцать команд-участниц встретятся на турнире во Франции с 8 сентября по 28 октября.

Скачки: Гранд Нэшнл 2023

Впервые организованные в 1839 году, Grand National – это скачки, проводимые на ипподроме Эйнтри в Ливерпуле, Англия. Фестиваль продлится три дня: с 13 по 15 апреля 2023 года.

Финал НБА

Каждый год Национальная баскетбольная ассоциация проводит постсезонный турнир, известный как плей-офф НБА. Лучшие команды, занявшие с 1-го по 6-е место, обеспечивают себе места в плей-офф. Команды, занявшие 7-10-е места, остаются в плей-инах, чтобы пройти квалификацию. Плей-офф НБА начнётся 15 апреля 2023 года, а финал – в июне 2023 года.

Чемпионат мира по футболу среди женщин

Чемпионат мира по футболу среди женщин, основанный в 1991 году как турнир с участием 12 команд, впервые в своей истории будет проводиться в формате 32 сборных. Команды выйдут на авансцену женского футбола, чтобы написать его историю с 20 июля по 20 августа. Впервые турнир проведут две страны: Австралия и Новая Зеландия.

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