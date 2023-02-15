Быстрая проверка исполнительного производства через портал Himera Search

В повседневной суете никто не застрахован от того, чтобы забыть заплатить по финансовым обязательствам. Это может быть полученный штраф от ГИБДД, платеж по кредиту или алиментам
и прочее. Таким образом, долг может накапливаться, и в один «прекрасный» момент должником начнут заниматься судебные приставы. Инструментов воздействия на такое лицо у них
предостаточно: блокировка банковских карт, запрет на выезд из страны, арест имущества и многое другое. Чтобы этого не допустить, важно взять на заметку то, что в любое время можно на
сайте himera-search проверить исполнительное производство по номеру исполнительного листа. Если ранее не сталкивались с этой процедурой и не знакомы с ее преимуществами, то
спешим рассказать подробнее.
Как можно проверить ИП по номеру исполнительного листа?
Имеется несколько основных способов, а именно:
- Официальный сайт ФССП. Однако, кто хотя бы раз на него заходил, прекрасно знают, что проверка осуществляется долго, на портале нередко проводятся технические работы и
- часто всплывает сообщение с просьбой повторить запрос позже.
- Явиться на прием к приставу-исполнителю. Еще более изнуряющий способ. Учитывая очереди к приставам, можно ждать целый день, при этом, так и не попасть на прием.
- Через «Госуслуги». Но для этого необходима регистрация на портале и подтверждение своей личности.
- Через поисковый портал Himera Search. Как и в других случаях от вас потребуется знать номер исполнительного листа или данные должника (ФИО, дату рождения и субъект РФ,
- где было начато ИП). Разница в том, что не нужно никуда идти, регистрироваться и долго ждать. Результат получите практически моментально.
Таким образом, вы сможете получить следующую информацию:
- День открытия ИП;
- Отдел судебных приставов и данные пристава-исполнителя (включая контактный телефон);
- В связи с чем образовался конкретный долг;
- Данные должника.
Если жизненные обстоятельства сложились таким образом, что на вас открыли ИП, то нужно своевременно контролировать его ход. Так, действия судебных приставов не станут для вас
неприятной неожиданностью. У вас не арестуют счета, или не остановят в аэропорту при отправке за границу. Возьмите за привычку периодически проверять наличие ИП, тем более, что теперь вы
знаете как сделать это быстро и не прилагая особых усилий. Достаточно будет устройства с доступом в интернет и несколько минут вашего времени.
© 2023, РИА «Новый День»
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