Быстрая проверка исполнительного производства через портал Himera Search

В повседневной суете никто не застрахован от того, чтобы забыть заплатить по финансовым обязательствам. Это может быть полученный штраф от ГИБДД, платеж по кредиту или алиментам

и прочее. Таким образом, долг может накапливаться, и в один «прекрасный» момент должником начнут заниматься судебные приставы. Инструментов воздействия на такое лицо у них

предостаточно: блокировка банковских карт, запрет на выезд из страны, арест имущества и многое другое. Чтобы этого не допустить, важно взять на заметку то, что в любое время можно на

сайте himera-search проверить исполнительное производство по номеру исполнительного листа. Если ранее не сталкивались с этой процедурой и не знакомы с ее преимуществами, то

спешим рассказать подробнее.

Как можно проверить ИП по номеру исполнительного листа?

Имеется несколько основных способов, а именно:

Официальный сайт ФССП. Однако, кто хотя бы раз на него заходил, прекрасно знают, что проверка осуществляется долго, на портале нередко проводятся технические работы и

часто всплывает сообщение с просьбой повторить запрос позже.

Явиться на прием к приставу-исполнителю. Еще более изнуряющий способ. Учитывая очереди к приставам, можно ждать целый день, при этом, так и не попасть на прием.

Через «Госуслуги». Но для этого необходима регистрация на портале и подтверждение своей личности.

Через поисковый портал Himera Search. Как и в других случаях от вас потребуется знать номер исполнительного листа или данные должника (ФИО, дату рождения и субъект РФ,

где было начато ИП). Разница в том, что не нужно никуда идти, регистрироваться и долго ждать. Результат получите практически моментально.

Таким образом, вы сможете получить следующую информацию:

День открытия ИП;

Отдел судебных приставов и данные пристава-исполнителя (включая контактный телефон);

В связи с чем образовался конкретный долг;

Данные должника.

Если жизненные обстоятельства сложились таким образом, что на вас открыли ИП, то нужно своевременно контролировать его ход. Так, действия судебных приставов не станут для вас

неприятной неожиданностью. У вас не арестуют счета, или не остановят в аэропорту при отправке за границу. Возьмите за привычку периодически проверять наличие ИП, тем более, что теперь вы

знаете как сделать это быстро и не прилагая особых усилий. Достаточно будет устройства с доступом в интернет и несколько минут вашего времени.

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