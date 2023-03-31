Правительство РФ рассмотрит вопрос частичной отмены Fan ID

В Правительстве Российской Федерации планируют в ближайшее время рассмотреть отмену Fan ID (карты болельщика) для некоторых категорий граждан.

Закон об обязательном оформлении Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года. Полностью он был применён в начале 2023-го. Сейчас карта болельщика нужна для посещения всех матчей Российской Премьер-лиги. Сделать ставки на игры этого чемпионата предлагает БК «Лига Ставок». Обзор официального сайта ligastavok поможет вам узнать о преимуществах и недостатках компании.

По информации Telegram-канала «Мутко Против», в Правительство РФ направлено письмо с предложениями и поправками в действующий закон о Fan ID. Один из пунктов предполагает полную отмену карт болельщика для детей младше 14 лет.

Кроме того, авторы письма предлагают ввести некоторые послабления для действующих обладателей и будущих владельцев сезонных абонементов на посещение поединков чемпионата России по футболу.

Президент РФ Владимир Путин уже подписал распоряжение, согласно которому до 1 мая 2023 года Правительство должно разработать алгоритмы упрощения получения Fan ID инвалидами, пенсионерами и детьми. Сейчас ведётся работа в этом направлении.

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