GPS мониторинг транспорта – система спутникового контроля авто ГЛОНАСС

Мониторинг транспорта позволяет обнаружить автомобиль, выяснить, в каком он состоянии, установить контакт с сотрудниками. Подробнее о том, как работает отслеживание с использованием спутника, расскажем в данном материале.

GPS мониторинг от Ufin

Логистические компании и транспортные компании получают различные проблемами. Сотрудники используют автомобиль в личных, а не служебных целях, возможны ситуации с кражей топлива и другие спорные моменты. Трудности с расчетом времени доставки, построением маршрутов и определением местоположения решает ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта.

Комплект оборудования для организаций, использующих автомобильный транспорт, включает:

терминалы GPS и ГЛОНАСС;

датчики;

видео-интерфейс;

прочие устройства и приборы.

Этот набор помогает обеспечить надлежащий контроль за движением ТС по заданному маршруту онлайн, а также:

система контроля транспорта по выполнению маршрутного задания;

вести видеонаблюдение за обстановкой внутри кабины, вокруг транспортного средства и грузового отсека, мониторинг пассажирского транспорта;

получать информацию о состоянии авто, включая скоростные характеристики, данные о местоположении, навигации;

обеспечивать соблюдение температурного режима, уровня влажности и других важных для доставки груза параметров.

Спутниковая система мониторинга автотранспорта помогает снизить расходы организации, сократить затраты на плановый ремонт в сфере грузоперевозок – это решение актуальных для бизнеса, связанного с использованием ТС, вопросов.

Преимущества системы ГЛОНАСС мониторинга Ufin

Ufin предлагает цифровизацию сферы грузовых и пассажирских перевозок:

спутниковая система ГЛОНАСС;

тахографию и телематику;

интеграцию с программами 1С, топливными картами, РНИЦ;

установку видеонаблюдения.

Система GPS ГЛОНАСС мониторинг – выгодное вложение для предпринимателя, которое позволяет:

выдержать сроки поставок и моточасов;

сократить число претензий от получателей грузов благодаря контролю за условиями транспортировки;

повышение эффективности в сфере коммерции пассажирского транспорта и пассажиропоток;

предотвратить воровство, проникновение к грузу третьих лиц;

снизить количество штрафов у водителей автотранспорта и избежать выплат на основании фальсифицированных протоколов о ДТП;

пресечь факты слива топлива и подмены данных пробега;

пресечь нецелевое использование средств.

Благодаря оборудованию можно избежать аварийной эксплуатации автомобилей, даже предотвратить угон или внеплановые ремонтные работы.

Возможности системы спутникового мониторинга ТС

Мобильное приложение Ufin позволяет получать оповещения с помощью системы слежения, управлять автопарком, отслеживает местонахождение объектов с трекером. Мгновенная обработка данных автоматизирована, что ускоряет отчеты.

С помощью спутникового контроля осуществляется слежение за местоположением и контролем транспортного средства. Видеорегистраторы фиксируют во время перевозки груза и помогают разобраться в причинах ДТП.

Системы контроля обрабатывают информацию о движении авто в реальном времени по координатам. Можно сократить нецелевые расходы ГСМ для автопарка предприятия, благодаря возможности сверки с датчиками по топливным картам.

Подключенное оборудование позволяет управлять автомобилем удаленно, включая блокировку силового агрегата, отсеком с грузом. После подключения оборудования Ufin с бортового компьютера устанавливаются десятки параметров, включая как уровень топлива, так и перегруз тягача. Если контроль используется каршеринговым сервисом, легко выяснить, какой скоростной режим выбрал клиент.

Безопасность – камера в салоне отслеживает и анализирует поведение водителя, терминал передает координаты в экстренные службы.

Результаты использования услуг мониторинга транспорта Ufin

Система GPS ГЛОНАСС Ufin позволяет добиться следующего:

Показатель Рост, % Снижение, % Производительность автопарка 7 Срок эксплуатации транспортных средств 40 Снижение трат при ДТП 50 Затраты на ДТ 10 Пробег по всем использующимся автомобилям и другой технике 10 Время доставки грузов 5 Простои из-за внепланового ремонта 40

Мониторинг транспорта от Ufin повышает трудовую дисциплину водительского состава организациями и позволяет оформлять пропуска через РНИЦ. Растёт эффективность предприятия, количество заказов, безопасность дорожного движения, повышает эффективность. Подобрать продукты в Москве помогут мастера компании. Цена зависит от выбранного пользователями тарифа.

© 2023, РИА «Новый День»