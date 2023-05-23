GPS мониторинг транспорта – система спутникового контроля авто ГЛОНАСС

Мониторинг транспорта позволяет обнаружить автомобиль, выяснить, в каком он состоянии, установить контакт с сотрудниками. Подробнее о том, как работает отслеживание с использованием спутника, расскажем в данном материале.
GPS мониторинг от Ufin
Логистические компании и транспортные компании получают различные проблемами. Сотрудники используют автомобиль в личных, а не служебных целях, возможны ситуации с кражей топлива и другие спорные моменты. Трудности с расчетом времени доставки, построением маршрутов и определением местоположения решает ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта.
Комплект оборудования для организаций, использующих автомобильный транспорт, включает:
- терминалы GPS и ГЛОНАСС;
- датчики;
- видео-интерфейс;
- прочие устройства и приборы.
Этот набор помогает обеспечить надлежащий контроль за движением ТС по заданному маршруту онлайн, а также:
- система контроля транспорта по выполнению маршрутного задания;
- вести видеонаблюдение за обстановкой внутри кабины, вокруг транспортного средства и грузового отсека, мониторинг пассажирского транспорта;
- получать информацию о состоянии авто, включая скоростные характеристики, данные о местоположении, навигации;
- обеспечивать соблюдение температурного режима, уровня влажности и других важных для доставки груза параметров.
Спутниковая система мониторинга автотранспорта помогает снизить расходы организации, сократить затраты на плановый ремонт в сфере грузоперевозок – это решение актуальных для бизнеса, связанного с использованием ТС, вопросов.
Преимущества системы ГЛОНАСС мониторинга Ufin
Ufin предлагает цифровизацию сферы грузовых и пассажирских перевозок:
- спутниковая система ГЛОНАСС;
- тахографию и телематику;
- интеграцию с программами 1С, топливными картами, РНИЦ;
- установку видеонаблюдения.
Система GPS ГЛОНАСС мониторинг – выгодное вложение для предпринимателя, которое позволяет:
- выдержать сроки поставок и моточасов;
- сократить число претензий от получателей грузов благодаря контролю за условиями транспортировки;
- повышение эффективности в сфере коммерции пассажирского транспорта и пассажиропоток;
- предотвратить воровство, проникновение к грузу третьих лиц;
- снизить количество штрафов у водителей автотранспорта и избежать выплат на основании фальсифицированных протоколов о ДТП;
- пресечь факты слива топлива и подмены данных пробега;
- пресечь нецелевое использование средств.
Благодаря оборудованию можно избежать аварийной эксплуатации автомобилей, даже предотвратить угон или внеплановые ремонтные работы.
Возможности системы спутникового мониторинга ТС
Мобильное приложение Ufin позволяет получать оповещения с помощью системы слежения, управлять автопарком, отслеживает местонахождение объектов с трекером. Мгновенная обработка данных автоматизирована, что ускоряет отчеты.
С помощью спутникового контроля осуществляется слежение за местоположением и контролем транспортного средства. Видеорегистраторы фиксируют во время перевозки груза и помогают разобраться в причинах ДТП.
Системы контроля обрабатывают информацию о движении авто в реальном времени по координатам. Можно сократить нецелевые расходы ГСМ для автопарка предприятия, благодаря возможности сверки с датчиками по топливным картам.
Подключенное оборудование позволяет управлять автомобилем удаленно, включая блокировку силового агрегата, отсеком с грузом. После подключения оборудования Ufin с бортового компьютера устанавливаются десятки параметров, включая как уровень топлива, так и перегруз тягача. Если контроль используется каршеринговым сервисом, легко выяснить, какой скоростной режим выбрал клиент.
Безопасность – камера в салоне отслеживает и анализирует поведение водителя, терминал передает координаты в экстренные службы.
Результаты использования услуг мониторинга транспорта Ufin
Система GPS ГЛОНАСС Ufin позволяет добиться следующего:
|
Показатель
|
Рост, %
|
Снижение, %
|
Производительность автопарка
|
7
|
|
Срок эксплуатации транспортных средств
|
40
|
|
Снижение трат при ДТП
|
|
50
|
Затраты на ДТ
|
|
10
|
Пробег по всем использующимся автомобилям и другой технике
|
|
10
|
Время доставки грузов
|
|
5
|
Простои из-за внепланового ремонта
|
|
40
Мониторинг транспорта от Ufin повышает трудовую дисциплину водительского состава организациями и позволяет оформлять пропуска через РНИЦ. Растёт эффективность предприятия, количество заказов, безопасность дорожного движения, повышает эффективность. Подобрать продукты в Москве помогут мастера компании. Цена зависит от выбранного пользователями тарифа.
© 2023, РИА «Новый День»
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