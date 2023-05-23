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Вторник, 23 мая 2023, 15:08 мск

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GPS мониторинг транспорта – система спутникового контроля авто ГЛОНАСС

Мониторинг транспорта позволяет обнаружить автомобиль, выяснить, в каком он состоянии, установить контакт с сотрудниками. Подробнее о том, как работает отслеживание с использованием спутника, расскажем в данном материале.

GPS мониторинг от Ufin

Логистические компании и транспортные компании получают различные проблемами. Сотрудники используют автомобиль в личных, а не служебных целях, возможны ситуации с кражей топлива и другие спорные моменты. Трудности с расчетом времени доставки, построением маршрутов и определением местоположения решает ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта.

Комплект оборудования для организаций, использующих автомобильный транспорт, включает:

  • терминалы GPS и ГЛОНАСС;
  • датчики;
  • видео-интерфейс;
  • прочие устройства и приборы.

Этот набор помогает обеспечить надлежащий контроль за движением ТС по заданному маршруту онлайн, а также:

  • система контроля транспорта по выполнению маршрутного задания;
  • вести видеонаблюдение за обстановкой внутри кабины, вокруг транспортного средства и грузового отсека, мониторинг пассажирского транспорта;
  • получать информацию о состоянии авто, включая скоростные характеристики, данные о местоположении, навигации;
  • обеспечивать соблюдение температурного режима, уровня влажности и других важных для доставки груза параметров.

Спутниковая система мониторинга автотранспорта помогает снизить расходы организации, сократить затраты на плановый ремонт в сфере грузоперевозок – это решение актуальных для бизнеса, связанного с использованием ТС, вопросов.

Преимущества системы ГЛОНАСС мониторинга Ufin

Ufin предлагает цифровизацию сферы грузовых и пассажирских перевозок:

  • спутниковая система ГЛОНАСС;
  • тахографию и телематику;
  • интеграцию с программами 1С, топливными картами, РНИЦ;
  • установку видеонаблюдения.

Система GPS ГЛОНАСС мониторинг – выгодное вложение для предпринимателя, которое позволяет:

  • выдержать сроки поставок и моточасов;
  • сократить число претензий от получателей грузов благодаря контролю за условиями транспортировки;
  • повышение эффективности в сфере коммерции пассажирского транспорта и пассажиропоток;
  • предотвратить воровство, проникновение к грузу третьих лиц;
  • снизить количество штрафов у водителей автотранспорта и избежать выплат на основании фальсифицированных протоколов о ДТП;
  • пресечь факты слива топлива и подмены данных пробега;
  • пресечь нецелевое использование средств.

Благодаря оборудованию можно избежать аварийной эксплуатации автомобилей, даже предотвратить угон или внеплановые ремонтные работы.

Возможности системы спутникового мониторинга ТС

Мобильное приложение Ufin позволяет получать оповещения с помощью системы слежения, управлять автопарком, отслеживает местонахождение объектов с трекером. Мгновенная обработка данных автоматизирована, что ускоряет отчеты.

С помощью спутникового контроля осуществляется слежение за местоположением и контролем транспортного средства. Видеорегистраторы фиксируют во время перевозки груза и помогают разобраться в причинах ДТП.

Системы контроля обрабатывают информацию о движении авто в реальном времени по координатам. Можно сократить нецелевые расходы ГСМ для автопарка предприятия, благодаря возможности сверки с датчиками по топливным картам.

Подключенное оборудование позволяет управлять автомобилем удаленно, включая блокировку силового агрегата, отсеком с грузом. После подключения оборудования Ufin с бортового компьютера устанавливаются десятки параметров, включая как уровень топлива, так и перегруз тягача. Если контроль используется каршеринговым сервисом, легко выяснить, какой скоростной режим выбрал клиент.

Безопасность – камера в салоне отслеживает и анализирует поведение водителя, терминал передает координаты в экстренные службы.

Результаты использования услуг мониторинга транспорта Ufin

Система GPS ГЛОНАСС Ufin позволяет добиться следующего:

Показатель

Рост, %

Снижение, %

Производительность автопарка

7

 

Срок эксплуатации транспортных средств

40

 

Снижение трат при ДТП

 

50

Затраты на ДТ

 

10

Пробег по всем использующимся автомобилям и другой технике

 

10

Время доставки грузов

 

5

Простои из-за внепланового ремонта

 

40

Мониторинг транспорта от Ufin повышает трудовую дисциплину водительского состава организациями и позволяет оформлять пропуска через РНИЦ. Растёт эффективность предприятия, количество заказов, безопасность дорожного движения, повышает эффективность. Подобрать продукты в Москве помогут мастера компании. Цена зависит от выбранного пользователями тарифа.

© 2023, РИА «Новый День»

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