Зачем нужна верификация на биржах – мнения экспертов

Верификация на криптобирже KYC – это процесс подтверждения личности и проверки документов, который платформы внедряют для соблюдения законодательства в сфере финансовых операций.

В процессе клиент предоставляет персональные данные, такие как паспортная информация, а также, например, делает селфи с документом. Только после успешной верификации пользователь получает доступ к полному спектру функций на платформе. Большинство торговых платформ внедрили проверку KYC, но встречаются и биржи без верификации.

Зачем нужна верификация на биржах – мнения экспертов

В разных странах и регионах предъявляются разные законодательные требования к верификации на биржах криптовалют. Однако существуют некоторые общие стандарты, которые обычно применяются.

Законы о борьбе с отмыванием денег (AML).

Законы о борьбе с финансированием терроризма (CFT).

Законы о защите персональных данных. Биржи криптовалют должны обеспечивать безопасность и конфиденциальность личных данных пользователей.

Законы о финансовых услугах в тех странах, где существуют требования к лицензированию и регулированию деятельности биржи – это включает выяснение личности и финансовую проверку клиентов.

Законы о борьбе с налоговыми преступлениями. Подразумевают сбор информации о финансовых операциях клиентов и передаче ее налоговым органам по запросу.

Конкретные требования к клиенту различаются на разных биржах; иногда платформа ограничивается запросом ФИО и гражданства, иногда требуют полную проверку для доступа к функционалу.

Эксперты Profinvestment склоняются к тому, что верификация необходимая и неизбежная мера в текущих условиях усиления регулирования.

Риски наличия или отсутствия верификации

Оба варианта имеют свои риски. Риски использования бирж с верификацией включают:

Нарушение конфиденциальности данных, потеря анонимности.

Данные могут быть скомпрометированы или использованы недобросовестными третьими лицами.

Дополнительные затраты времени, особенно если требуется предоставление дополнительных документов и подтверждений.

Риски использования бирж без KYC:

Высокий уровень анонимности может привлечь недобросовестных пользователей, которые используют биржу для незаконных операций.

Ограниченный функционал управления средствами.

Риск потери средств в случае взлома, так как не соблюдается законодательная база для возмещения.

Каждый трейдер взвешивает риски самостоятельно и должен быть максимально внимательным при выборе площадки и предоставлении своих личных данных.

© 2023, РИА «Новый День»