Как получать максимальный кэшбэк: полезные советы

Кэшбэк – доступный инструмент для дополнительной экономии, который активно используется миллионами потребителей. Однако даже те, кто получает частичный возврат потраченных средств, не всегда знают, как пользоваться кэшбэком максимально эффективно.

Кэшбэк – такой разный

Данный бонус предлагают, как банковские организации, так и сторонние сервисы. Условия, как и размер начисления кэшбэка отличаются. На что обратить внимание? На процент возврата – с каждой покупки и в определенной категории трат. Как правило, за любую покупку вы получаете минимальный возврат, а за покупку у партнеров или в конкретной категории (магазины одежды, кинотеатры, рестораны и так далее) вы можете получать повышенный кэшбэк.

Также учитывайте лимиты – минимальную сумму, с которой начисляются кэшбэки, а также месячный максимальный лимит возврата. Грубо говоря, вы не сможете получить процент возврата, если купите недорогую жвачку или, наоборот, автомобиль.

Повышенный кэшбэк

У разных организаций свои условия начисления кэшбэка, причем эти условия и категории трат могут меняться каждый месяц. Активным потребителям рекомендуется иметь сразу несколько карт разных банков, чтобы оплачивать конкретную покупку той картой, на которой в данный момент действует повышенный кэшбэк в выбранной категории.

В последнее время популярностью пользуются групповые покупки, когда общий счет в ресторане или несколько товаров в онлайн магазине нескольких потребителей, друзей или коллег, оплачиваются одной картой с повышенным кэшбэком в нужной категории.

Также советуем пользоваться услугами независимых ресурсов, которые дают кэшбэк за покупки в интернете. Из преимуществ таких сервисов – возможность получить возврат за покупки не только на российских, но и зарубежных ресурсах, а также начисление возврата не в виде баллов, а реальными деньгами на счет (со счета деньги выводятся удобным способом).

Изучите условия начисления

Многие банки и прочие организации предлагают привлекательные условия начисления кэшбэка, вплоть до 30% от потраченной суммы, но вы получаете возврат в виде баллов, которые впоследствии можно потратить только в ограниченном количестве и только у партнеров.

Помните, что набранные баллы могут «сгорать», если вы не успеваете их потратить, либо если не пользуетесь картой банка какое-то время. В этом плане начисления в виде реальных денег гораздо удобнее, даже если в процентном выражении они возвращаются в меньшем размере.

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