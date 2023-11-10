«Барселоне» не стоит паниковать, несмотря на поражение в домашнем Эль Класико

Драматическое поражение от «Реала» в субботу сильно ударило по команде Хави, но есть еще много причин для оптимизма в будущем. Чемпионат Испании по футболу является одной из самых популярных футбольных лиг в мире. Для болельщиков сегодня доступна трансляция онлайн футбол.

«Барселона» проиграла Эль Класико «Реалу» в при самых ужасающих обстоятельствах, поскольку им не удалось закрыть Джуда Беллингема в штрафной, что дало ему легкую возможность выиграть игру в добавленное время. Этот гол был забит через 20 минут после его же взятия ворот с 30-метровой дистанции, удара, который находился в пределах видимости Марка-Андре тер Штегена. Но он был нанесен с такой силой и вращением, что один из лучших вратарей мира не смог ничего поделать.

Эти два момента, судя по мнению многих СМИ, завершили чемпионскую гонку Ла Лиги еще до того, как она началась. Теперь «Мадрид» опережает блаугранас на четыре очка. Однако следует сохранять спокойствие. Поражения в Эль Класико всегда ощущаются хуже, чем любые другие. Даже в начале сезона они служат средством сравнения.

Однако на самом деле матч был равным, а в первом тайме «Барса» полностью контролировала игру. Хави правильно выбрал тактику, ошибся при заменах и после игры признался, что доволен футболом. Если смотреть глобально, то в поражении «Барселоны» нет ничего постыдного.

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