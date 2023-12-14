В России растёт количество сервисов по аварийному вскрытию квартир

Наша традиционная забывчивость, случайная потеря ключа, мелкое хулиганство, заводской брак замочного механизма – все эти факторы способны привести к блокировке дверной системы. И когда оказываешься один на один с прочной металлической дверью, то тебя сразу же охватывает неприятное чувство беспомощности. При этом попытки самостоятельно очистить замковую личинку или открыть замок с помощью различных случайных предметов, как правило, приводят к окончательной поломке запирающего устройства. Именно поэтому во многих городах нашей страны активно работают сервисные службы, помогающие гражданам в таких ситуациях.

Работа таких компаний регламентируется отдельными положениями контролирующих органов, выдающих специальное разрешение на подобный вид деятельности. Стоит отметить, что вскрытие замков может осуществляться только при наличии документов, подтверждающих право нахождения в открываемом помещении. В противном случае придётся привлекать участкового инспектора или соседей, готовых подтвердить личность и статус заказчика.

Все действия выездного мастера направлены на то, чтобы открыть дверь с сохранением функциональности дверной системы и замка. Если это не удаётся, специалист быстро поменяет запирающее устройство на новую аналогичную модель, которая будет оперативно доставлена со склада. После этого заказчик может воспользоваться дополнительными услугами – регулировкой двери и смазыванием всех подвижных деталей. На работу нового замка предоставляется гарантия.

Что касается оперативности, то у самых продвинутых компаний работающие по вызову мастера имеются практически в каждом районе. Среднее время прибытия специалиста по адресу в больших городах не превышает 30 минут, а открывания двери, в среднем, занимает 20-25 минут. Мастер привозит с собой весь набор инструментов, позволяющих быстро и аккуратно дезактивировать запертый замок. Заказчик может оставить отзыв о проделанной работе на официальном сайте сервисной службы. Как правило, такие компании тщательно следят за собственной репутацией, на которой, собственно, и строится успех всего бизнеса. В ближайшем будущем в этом секторе усилится конкуренция, что, возможно, заставит всех игроков повышать качество услуг и снижать действующие расценки.

По материалам сайта https://mishka-servis.ru/

© 2023, РИА «Новый День»

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