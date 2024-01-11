По каким критериям выбирать репетитора для школьника

Репетиторство – один из древнейших форматов частного образования, когда педагог и ученик работают в плотной связке один на один. Не утратил своей актуальности такой подход в получении знаний и сегодня. Более того, с появлением онлайн репетиторов индивидуальные уроки стали пользоваться повышенным спросом.

Однако будем справедливы – получить все преимуществ и результат от занятий с репетитором можно только в том случае, если вы выбрали подходящего учителя. Как это сделать?

Смотрим на специализацию

Очевидно, что репетитор должен быть по тому предмету, по которому вы хотите заниматься дополнительно. Обратите внимание, что кроме «стандартных» предметов школьной программы есть и факультативные дисциплины, от иностранных языков помимо английского и немецкого до совсем необычных предметов вроде робототехники или астрономии.

Еще один важный критерий – специализация. Например, есть педагоги, которые работают исключительно с дошкольниками и младшими классами, есть те, кто работает с учениками 5-9 классов, а есть те, кто находит язык со старшеклассниками. Также педагоги могут отличаться по глубине преподавания предмета – заниматься с теми, кто только начинает учить предмет, готовить к олимпиадам, экзаменам, контрольным и так далее.

Есть репетиторы-универсалы, но у многих педагогов есть своя «любимая» аудитория и задачи, с которыми они справляются лучше всего.

А сколько стоит?

Второй важный фактор выбора – стоимость занятий. Стоимость занятий зависит от нескольких параметров. Во-первых, это сезонность, так как многие репетиторы поднимают цены в период высокого спроса, например, накануне экзаменов. Во-вторых, это личная ценовая политика и ценовая политика сервиса, если педагог предлагает свои услуги на специализированной площадке. Разумеется, среднестатистический репетитор по физике Россия может просить за свои уроки меньше, чем учитель из стран Европы.

Обычно чуть ниже стоимость предлагают те, кто только собирает вокруг себя целевую аудиторию учеников, не успел обрасти отзывами и рейтингом, либо не имеет большого педагогического опыта или только вышел из профильного ВУЗа.

Личная совместимость

Крайне важный фактор – взаимная совместимость, так как даже опытный педагог может не подходить по манере преподавания, речью, требовательностью, тем, как он объясняет непонятные моменты из учебника. Чтобы понять, подходит ли ученик учителю и наоборот, зачастую проводят пробные бесплатные уроки, которые в отличие от стандартных занятий, не отнимают более 20-30 минут времени.

© 2024, РИА «Новый День»

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