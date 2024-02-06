Какие цветы дарить на 8 марта? Рекомендации флористов интернет магазина Flor2u

Роскошный, нежный, очаровательный букет цветов – важное дополнение к подарку на 8 марта. Правильно и с любовью выбранные композиции помогают выразить чувства, радуют потрясающим ароматом и эстетически привлекательным видом.

Как выразить чувства с помощью цветов?

При выборе букетов на 8 марта учитывайте возраст и статус получательницы подарка. Цветы на первый весенний праздник дарят близким, приятельницам, коллегам, родственницам. И для каждого случая – свои вариации:

· маме и бабушке – астры, мелодичные колокольчики, жизнерадостные герберы;

· подруге, коллеге – магнолия, маргаритки;

· возлюбленной – розы, тюльпаны;

· сестре – лилии, ромашки.

Из всего многообразия можно выбрать симпатичную и недорогую мимозу, которая символизирует наступление весны. При эффектном оформлении в букете она выглядит весьма привлекательно. Профессиональные флористы могут составить оригинальную композицию из любых цветов. Вам остается сделать выбор и оформить заказ. Быстрая и бесплатная доставка цветов – дополнительный приятный бонус.

Что символизируют разные цветы?

Миниатюрные подснежники – это нежность, пионы – глубокие чувства, колокольчики – верность, а ландыши – счастье и любовь. Каждый цветок что-то символизирует, несет особенный смысл, который можно передать в поздравлении с 8 марта. Если подбираете составляющие букета, сначала узнайте, о чем они «говорят»:

· лилии – бескорыстие, нежность;

· жасмин – чувственность, женственность;

· ирисы – непревзойденная мудрость;

· каллы – уравновешенность, скромность, сдержанность;

· гладиолусы – лидерство, решительность, смелость.

Оттенки имеют значение

Цветы в подарок 8 марта подбираются с учетом нескольких факторов, включая их оттенки. Составление красивого букета можно доверить опытным флористам, чтобы не ошибиться в нюансах. Однотонные или разноцветные композиции – эффектное дополнение поздравления с мартовским праздником. Выделим популярные оттенки для букетов:

1. Розовые – отражают романтичность и сдержанность.

2. Красные – страстность, сексуальность, любовь.

3. Белые – невинность, искренность.

4. Персиковые – скромность.

5. Желтые – надежда, желание опекать избранницу.

6. Голубые – таинственность, загадочность.

Какие цветы не подходят для подарка на 8 марта?

Разобраться в тенденциях современной флористики и нюансах сложно. Но это необходимо для того, чтобы не ошибиться с букетом к 8 марта. Не стоит преподносить в подарок:

· искусственные цветы – они могут быть прекрасными, но живые в качестве подарка не заменят;

· увядающую флору с поникшими листьями, лепестками и стеблями – она выглядит непрезентабельно, жалко, дешево;

· букеты с излишне ярким оформлением – чрезмерное количество блесток, искусственные бабочки и другие украшения выглядят аляповато и вульгарно;

· миниатюрные кактусы – не самый лучший вариант для выражения чувств и положительных эмоций, любви, искренней симпатии.

Можно ли дарить растения в горшках?

Если дама обожает комнатные цветочные растения, необязательно выбирать авторский букет. Можно остановиться на прекрасной орхидее. Это одна из популярных горшечных культур. Свойства орхидей зависят от выбранного сорта. К самым востребованным относятся ароматные камбрии (не нуждаются в сложном уходе), роскошные пальмовидные ванды, классические фаленопсисы с большими и выразительными соцветиями.

Второе место по популярности среди комнатных растений заслуженно занимают очаровательные фиалки разных оттенков. Миниатюрные цветы могут похвастаться разнообразием сортов. Для многих женщин от 35-40 лет разведение фиалок – это хобби. Так что при выборе подарка к 8 марта обязательно дополняйте его цветами – комнатными или букетом.

© 2024, РИА «Новый День»

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