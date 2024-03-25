Наплавляемая гидроизоляция представляет собой поставляемые в рулонах кровельные материалы, используемые для создания влагостойкого защитного настила плоских кровель на строительных объектах и конструкциях. Данный тип изоляции изготавливается на основе различных модификаций битумных смесей, которыми покрывается рабочая сторона прочной основы. Область применения – обустройство плоских крыш гаражей, коммунальных объектов, промышленных и вспомогательных конструкций, закрытых бассейнов, бытовок, подвалов и дачных домов.

Создание сплошного кровельного ковра на бетонных или деревянных поверхностях позволяет ощутимо повысить защиту сооружений от климатических осадков. Соответственно увеличивается срок эксплуатации крыш с повышением ресурса плит перекрытия. Средний срок службы таких покрытий варьируется от 10 до 25 лет в зависимости от классности и цены исходных материалов.

Особенности наплавляемой гидроизоляции

Актуальность таких кровельных материалов обусловлена широким набором физико-химических характеристик, имеющих особую ценность в программах защиты кровли от влаги и осадков. Современная наплавляемая гидроизоляция может иметь своей основой стеклохолст, стеклоткань или полиэстер.

Для дополнительной защиты от ультрафиолета, влаги и ударных нагрузок верхняя рабочая часть зачастую укрепляется сланцевой армирующей крошкой. Покрытая битумной смесью сторона защищается снимаемой антиадгезионной плёнкой, сохраняющей клеящие качества внутреннего слоя. Наличие самоклеящихся краёв предоставляет возможность быстрого монтажа методом внахлёст с плотным прилеганием, обеспечивающим хорошую герметичность кровли. В отличие от битумной мастики установка наплавляемой рулонной гидроизоляции не требует особого опыта и сложного инструментария. В большинстве случаев при соблюдении всех правил укладки для качественной защиты крыши от влаги достаточно одного слоя изоляции.

Подготовка к монтажным работам включает в себя тщательную очистку несущей плоскости с последующим праймированием грунтовкой. В процессе выбора рекомендуется отдавать предпочтение изоляционным мембранам с гидрофобизированной посыпкой.

Самым популярным представителем этого класса кровельных материалов является самоклеющаяся гидроизоляция кровли Технониколь, которая хорошо себя зарекомендовала при установке, как на бетонные, так и на деревянные поверхности. Материал представлен вариантами от эконома до премиума класса, что позволяет делать выбор в зависимости от бюджета и монтажных задач.

Интернет-магазин «ТН Система» специализируется на поставках широкого класса кровельных материалов, предлагая удалённое консультирование по рабочим вопросам. Грамотный выбор утеплителя и гидроизоляции позволяет создавать долговечные и эффективные кровли любого типа. Надёжная крыша над головой – это минимальные потери тепла, отсутствие рисков протечек, защита от шума, экологичная и пожарная безопасность.

© 2024, РИА «Новый День»

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