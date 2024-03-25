Наплавляемая гидроизоляция представляет собой поставляемые в рулонах кровельные материалы, используемые для создания влагостойкого защитного настила плоских кровель на строительных объектах и конструкциях. Данный тип изоляции изготавливается на основе различных модификаций битумных смесей, которыми покрывается рабочая сторона прочной основы. Область применения – обустройство плоских крыш гаражей, коммунальных объектов, промышленных и вспомогательных конструкций, закрытых бассейнов, бытовок, подвалов и дачных домов.
Создание сплошного кровельного ковра на бетонных или деревянных поверхностях позволяет ощутимо повысить защиту сооружений от климатических осадков. Соответственно увеличивается срок эксплуатации крыш с повышением ресурса плит перекрытия. Средний срок службы таких покрытий варьируется от 10 до 25 лет в зависимости от классности и цены исходных материалов.
Особенности наплавляемой гидроизоляции
Актуальность таких кровельных материалов обусловлена широким набором физико-химических характеристик, имеющих особую ценность в программах защиты кровли от влаги и осадков. Современная наплавляемая гидроизоляция может иметь своей основой стеклохолст, стеклоткань или полиэстер.
- Для дополнительной защиты от ультрафиолета, влаги и ударных нагрузок верхняя рабочая часть зачастую укрепляется сланцевой армирующей крошкой.
- Покрытая битумной смесью сторона защищается снимаемой антиадгезионной плёнкой, сохраняющей клеящие качества внутреннего слоя.
- Наличие самоклеящихся краёв предоставляет возможность быстрого монтажа методом внахлёст с плотным прилеганием, обеспечивающим хорошую герметичность кровли.
- В отличие от битумной мастики установка наплавляемой рулонной гидроизоляции не требует особого опыта и сложного инструментария.
- В большинстве случаев при соблюдении всех правил укладки для качественной защиты крыши от влаги достаточно одного слоя изоляции.
Подготовка к монтажным работам включает в себя тщательную очистку несущей плоскости с последующим праймированием грунтовкой. В процессе выбора рекомендуется отдавать предпочтение изоляционным мембранам с гидрофобизированной посыпкой.
Самым популярным представителем этого класса кровельных материалов является самоклеющаяся гидроизоляция кровли Технониколь, которая хорошо себя зарекомендовала при установке, как на бетонные, так и на деревянные поверхности. Материал представлен вариантами от эконома до премиума класса, что позволяет делать выбор в зависимости от бюджета и монтажных задач.
Интернет-магазин «ТН Система» специализируется на поставках широкого класса кровельных материалов, предлагая удалённое консультирование по рабочим вопросам. Грамотный выбор утеплителя и гидроизоляции позволяет создавать долговечные и эффективные кровли любого типа. Надёжная крыша над головой – это минимальные потери тепла, отсутствие рисков протечек, защита от шума, экологичная и пожарная безопасность.
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