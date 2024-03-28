Компания Италон предлагает универсальные решения для проектов

В своем стремлении совершенствоваться и постоянно развиваться этот отечественный производитель разрабатывает и реализовывает наилучшие варианты для декорирования внутренних и наружных пространств. В первую очередь это относится к керамограниту, обладающему рядом преимуществ. Покрытия бренда Италон пользуются большим спросом у профессионалов в области архитектуры и дизайна, а также востребованы среди простых обывателей.

Как новатор в своей области и поставщик продукции исключительного качества компания Italon готова предлагать универсальные решения в рамках как частных, так и общественных проектов. Ежегодно с конвейеров фабрики сходят квадратные метры плитки, которые могут свободно использоваться и в настенной, и напольной отделке. Керамический гранит, зарекомендовавший себя как материал широкого спектра применения, наделен высокой техничностью, проявляющейся в его устойчивости ко многим сторонним факторам. Нулевая впитываемость влаги делает его идеальным вариантом для мокрых помещений и уличной облицовки. Одна и та же модель может использоваться в интерьере дома и прилегающей к нему территории, в частном жилье и местах общественного пользования. Изготовленный с применением инноваций керамогранит обеспечивает ровные и прочные в ежедневной эксплуатации поверхности, не боясь интенсивных нагрузок и механических ударов. На протяжении десятилетий он не утратит привлекательный внешний вид, сохранит мельчайшие нюансы графики и цветовой гаммы. Покрытие защищено от царапин, получаемых в результате физических воздействий. Трудновыводимые пятна и въевшиеся загрязнения ему также не грозят. Какие предложения в настоящее время поступают от российского производителя?

Особый спрос у моделей, имитирующих другие фактуры. Это, конечно же, техничные стилизации камня, мрамора и терраццо, а также плитка «под дерево». При внешней идентичности с оригиналами керамогранитные копии демонстрируют прочность, долговечность и практичность в быту. Благодаря своей универсальности они отлично адаптируются ко многим дизайнам, будь то вечная классика или ультрамодные концепции. В числе актуальных предложений плитка с текстурой цемента, с недавних пор ставшая неотъемлемой частью ассортимента Италон. Представленная в нескольких вариациях цвета и графики она позволяет подобрать максимально подходящий для конкретного проекта образец, способный выступить главной составляющей урбанистической эстетики. Среди прекрасных дополнений в фирменном каталоге покрытия «под металл», которые, без сомнения, гармонично впишутся в дома и коммерческие пространства. Если в домашнем интерьере строгие металлические текстуры несут в себе, скорее, функцию точечного акцента, то, например, в торговом зале или ресторане они выступят в качестве потрясающего фона.

Высокая популярность у моделей, которые одинаково хорошо подходят и для внутренней и наружной отделки. Имитации камня, мрамора, дерева или цемента, использованные в отделке гостиной, сообщающейся с большим балконом или террасой, создадут плавный переход между двумя зонами, что обеспечит визуальную связь, которую, сложно переоценить.

Необходимо отметить, что ультратонкий керамогранит не ограничивается только настенной и напольной облицовкой, его все чаще используют для изготовления декоративных и функциональных элементов пространства. Это могут быть кухонные столешницы или межкомнатные перегородки, изголовья кровати и стеллажи. Подавляющая часть продукции компании Италон универсальна, что открывает широкие возможности в дизайне.

© 2024, РИА «Новый День»

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