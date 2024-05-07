Актуальные хоккейные прогнозы и расписание: какие игры предстоят?

Хоккейные матчи на сегодня занимают второе место по популярности среди бетторов. Многие игроки активно ставят на КХЛ и НХЛ. В рамках этих лиг проходит несколько десятков состязаний. Чтобы не пропускать наиболее важные события, рекомендуется пользоваться матч-центром. Увеличить количество плюсовых купонов помогут прогнозы на хоккей сегодня.

Какие матчи пройдут в ближайшие дни?

КХЛ и НХЛ завершатся 30 апреля. До этого времени пройдут следующие события:

Бостон Брюинз – Торонто Мейпл Лифс;

Виннипег Джетс – Колорадо Эвеланш;

Нэшвилл Предаторз – Ванкувер Кэнакс;

Вашингтон Кэпиталз – Нью-Йорк Рейнджерс;

Лос-Анджелес Кингз – Эдмонтон Ойлерз.

Популярные букмекеры уже предлагают заключать на вышеприведенные состязания пари. Коэффициенты на ничью достаточно высокие, достигают 4.50. Можно выбрать победу одной из команд. В сети легко найти аналитические статьи от капперов, которые помогут понять, кто станет триумфатором соревнования.

Почему стоит воспользоваться прогнозами?

Большинство бетторов ставят, опираясь на интуицию или просто выбирают исход с наибольшим коэффициентом. Некоторые уверены в победе любимой хоккейной команды. В результате они мирятся с постепенным обнулением банкролла, изредка получая выплаты с купонов.

Чтобы не терять деньги, имеет смысл изменить подход к заключению пари. Для этого рекомендуется указывать в купоне исход соревнования после изучения прогнозов. Можно составить их самостоятельно или довериться информации, которую легко найти в свободном доступе.

На информационных сайтах и форумах, посвященных беттингу, регулярно публикуется аналитика. В таких статьях достаточно подробно описывается, почему определенная хоккейная команда станет победителем в будущем состязании. Составлением материалов занимаются опытные бетторы и капперы. Данных хватит, чтобы разместить пари в Прематче.

Как ставить в Лайве?

Топовые хоккейные лиги проходят нечасто. Чтобы получать больше выплат с одного события, имеет смысл ставить не только в Прематче, но и Лайве. Для этого нужно смотреть трансляции соревнований. Многие сайты предлагают данную опцию. Идеальным вариантом станет портал онлайн-букмекера. У него есть ряд преимуществ:

высокое качество картинки;

бесплатный доступ после регистрации;

возможность настройки ставок в 1 клик.

Формировать купоны можно с браузера ПК или мобильного устройства. За счет инноваций сайт БК не подвисает даже при большой нагрузке. Удастся быстро отслеживать изменения коэффициентов и события на ледовом поле, затем принимать решения о размещении ставок.

© 2024, РИА «Новый День»

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