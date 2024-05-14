Готовимся к активному лету: санатории Крыма с лечением опорно-двигательного аппарата от Путевка.ком

Крым – прекрасный полуостров на Черном море. Он славится не только своей изумительной природой и историческими достопримечательностями, но и различными лечебными факторами. Его мягкий климат и природные богатства привлекают тех, кто хочет не только отдохнуть, но и поправить здоровье.

В этой статье мы рассмотрим санатории Крыма, которые специализируются на лечении опорно-двигательного аппарата.

«Золотой берег» (Евпатория)

Санатории Евпатории – отличный вариант для тех, кто хочет отдохнуть на море и позаботиться о своем самочувствии. Среди лечебных факторов – благоприятный климат, минеральные воды и целебные грязи, помогающие при заболеваниях мышц и суставов. Если вы выбираете санаторий на этом курорте, присмотритесь к «Золотому берегу». Он находится на территории большого городского парка, прямо на берегу Черного моря. Вокруг расположены основные достопримечательности и развлечения Евпатории.

Медицинские программы в «Золотом берегу» делятся на две категории: базовые (включены в стоимость путевки) и расширенные (за дополнительную плату). Пройти лечение опорно-двигательного аппарата можно в обоих вариантах. Процедуры включают грязелечение уникальной иловой грязью Сакского озера с применением тока, массажи, общие ванны, аппаратную физиотерапию, лечебную физкультуру и терренкур. Улучшить эффект от лечения позволит купание в море или в бассейне с пресной водой.

«Юрмино» (Саки)

Саки, один из старейших курортов Крыма, славится своими лечебными грязями, минеральными водами и рапой. Город расположен у берега соленого Сакского озера, где добывается знаменитая иловая грязь. Среди этого богатства природных ресурсов находится здравница «Юрмино», одно из наиболее востребованных мест отдыха и лечения на курорте.

Одна из специализаций санатория – лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Насыщенная медицинская программа входит в стоимость путевки. Для процедур используются уникальные сакские грязи, обладающие активным биологическим составом и многочисленными лечебными свойствами. Усилить эффект помогут аппаратная физиотерапия, ванны, массаж, лечебная физкультура, прием минеральной воды и плавание. Все это направлено на улучшение двигательной активности и снятие боли.

«Ай-Петри» (Кореиз)

Ай-Петри – одна из самых известных и красивых гор Крыма, символ полуострова. У ее подножия, в небольшом поселке Мисхор, расположен этот санаторий. При этом от него легко добраться до Ялты – город находится всего в 15 километрах. Рядом есть галечный пляж и различные достопримечательности, поэтому будьте готовы к интересному досугу. А современное медицинское оборудование, опытные врачи и природные факторы делают это место подходящим вариантом для оздоровительного отдыха.

В «Ай-Петри» предусмотрены два типа медицинских программ: классическая (5-12 дней) и специализированная (от 12 дней). Среди профилей санатория – лечение варикоза, артрозо-артрита и остеохондроза. Процедуры включают различные ванны, грязелечение, гирудотерапию, лечебную физкультуру, иглорефлексотерапию и аппаратную физиологию.

«Нижняя Ореанда» (Ореанда)

Санаторий располагается в уютном поселке Ореанда, всего в нескольких километрах от Ялты. Его территория является частью уникального ландшафтного парка, который был основан еще в XIX веке. А с 1948 года «Нижняя Ореанда» работает как здравница с широким профилем лечения.

В санатории предлагают 15-дневные стандартные и интенсивные медицинские программы, в том числе и для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. В них входят ванны, души, массаж, лечебная физкультура, аппаратная физиотерапия и плавание в бассейне с морской водой. Расширенные программы дополняются грязелечением и гидромассажем.

«Гурзуфский» (Гурзуф)

Санатории Гурзуфа известны своим эффективным лечением различных заболеваний, в том числе благодаря природным факторам. Среди самых известных и старых здравниц курорта – санаторий «Гурзуфский». Он расположен у подножия горы Аю-Даг в живописной бухте. Сочетание мягкого климата и современных методов лечения делают это место отличным вариантом для тех, кто хочет поправить здоровье.

Программы лечения санатория рассчитаны на разные сроки пребывания – от одной недели до трех. Для гостей с проблемами опорно-двигательного аппарата разработана специальная программа «Здоровый позвоночник» для укрепления мышц и улучшения подвижности суставов. В нее входят аппаратная физиотерапия, посещение соляной комнаты, массаж, лечебная гимнастика, терренкур и фитотерапия.

Санатории Крыма с лечением опорно-двигательного аппарата предоставляют уникальные возможности для тех, кто хочет восстановить здоровье. Благодаря современным методикам лечения, высококвалифицированным специалистам и благотворному воздействию природы, гости могут не только избавиться от боли и дискомфорта, но и укрепить мышцы и повысить тонус организма в целом.

© 2024, РИА «Новый День»

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